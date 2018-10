Rifirrafe de Borrell con ERC y Bildu en el Senado: "Yo no me pasearía con el señor Otegi"

Actualizado 25/10/2018 14:35:32 CET



Evita juzgar a Zapatero pero dice que no es lo mismo su reunión que "el que el señor Otegi encabece una manifestación"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado este jueves en el Senado que él no se "pasearía" con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi como sí han hecho los independentistas catalanes.

La alusión a Otegi ha salido del propio ministro, al hilo de una pregunta del senador de ERC Jordi Martí, y ha provocado un rifirrafe con el de Bildu, Jon Iñarritu, que le acusaba de faltar al honor de su partido pese a los intentos del presidente de la Comisión, José Ignacio Landaluce, de que no hablase.

Tras la Comisión, preguntado si sus palabras implicaban una crítica a la reunión que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo con Otegi en septiembre, el ministro ha querido marcar distancias entre una cosa y otra.

"Yo no soy quien para juzgar al señor Zapatero es una persona individual que hace lo que cree oportuno hacer", ha respondido Borrell, y acto seguido ha añadido que esa reunión es algo diferente a que "el señor Otegi encabece una manifestación". "¿Es algo distinto, no?", ha subrayado. Otegi participó en las manifestaciones independentistas de la Diada de 2017.

El rifirrafe y la mención a Otegi han sido el colofón de un cruce de intervenciones entre el ministro y el senador republicano, después de que Martí haya acusado a Borrell de comparar al expresidente catalán Carles Puigdemont con el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, de la Liga Norte.

La respuesta de Borrell ha sido que su única comparación fue decir que Salvini se ha hecho elegir senador por Reggio Calabria, y que eso es como si Puigdemont fuese senador por Cádiz.

Pero para Martí, eso es como "equiparar a la totalidad del movimiento independentista" con la Liga italiana, y eso "no es justo", y ha pasado al contraataque aludiendo a la manifestación constitucionalista del 8 de octubre de 2017 en Barcelona en la que Borrell fue un orador principal.

"Sería como decir, y yo no lo voy a hacer, que usted se manifestó por las calles de Barcelona con la extrema derecha, yo no lo voy a hacer porque sería tergiversar", ha dicho.

"YO NO ME HE PASEADO DEL BRAZO DE NADIE DE EXTREMA DERECHA"

Cuando le ha llegado el turno de responder, Borrell ha replicado aludiendo a Otegi: "Yo no me he paseado del brazo de nadie de extrema derecha, y ustedes sí del brazo del señor Otegi, yo no me pasearía con el señor Otegi".

En ese momento ha saltado Iñarritu, sin micrófono y pese a que el presidente de la Comisión trataba de que no interviniese, acusando al ministro de faltar al honor de su partido y diciendo que Otegi "es un hombre de paz".

Borrell ha respondido diciendo que cada uno es responsable de sus compañías y que él nunca se ha manifestado con grupúsculos de extrema derecha, sino que en aquella manifestación hubo "cientos de miles de personas" que tienen el "mismo derecho de manifestarse" que los independentistas. "Por supuesto", ha respondido Martí.

El ministro, en cambio, ha evitado en esta ocasión responder a las preguntas de ERC y del PDeCAT, representado por Marta Pascal, sobre el relato que va a hacer la secretaría de Estado de España Global es el de "la desinfección" --ya negó largamente esa acusación la semana pasada en el Congreso--.

También ha negado, frente a las críticas de Martí, que sea peyorativo referirse a los independentistas como "separatistas" o "secesionistas", sino que es una cuestión gramatical. "Ustedes nos llaman unionistas y a mí no me molesta", ha dicho.