Rivera dice que le habría gustado que la sentencia del TC hubiera llegado antes

Publicado 26/02/2015 12:10:05 CET

Cree que quienes defienden que están fuera de la Constitución y que tienen "un derecho histórico y natural" no se pueden extrañar del fallo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, cree que era "obvio" que el Tribunal Constitucional (TC) iba a declarar inconstitucionales dos preceptos de la Ley de Consultas catalana y el acuerdo de convocatoria de la consulta del pasado 9 de noviembre, pero ha añadido que le habría gustado que la sentencia hubiera llegado antes.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Rivera ha dicho que esa decisión se podía prever porque "lo que compete a todos los españoles lo deciden todos los españoles" y, por tanto, una parte no puede decidir por el resto.

Sin embargo, ha expresado su deseo de que el fallo se hubiera producido antes porque algunos diputados del Parlamento de Cataluña se vieron "obligados a dejar incluso de votar" el desarrollo del decreto ya que "podía ser incluso delictivo, por prevaricar desarrollando una norma inconstitucional".

En este sentido, el líder de C's ha subrayado que, en casos como este, el Estado de Derecho "no puede dejar de actuar", y ha lamentado que la Fiscalía y el Gobierno no evitaran el llamado "proceso participativo" del 9-N. "Un Estado de Derecho no puede estar en disposición o pasividad en función de lo que se enfaden unos gobernantes desleales con las leyes. Hay que aplicar la ley sin aspavientos pero con firmeza", ha agregado.

Ante las críticas de los partidos separatistas a la sentencia, Rivera les ha dicho que no se pueden extrañar si les dicen que la norma aprobada el pasado septiembre por el Parlamento de Cataluña es inconstitucional cuando ellos mantienen que están "fuera de la Constitución" y que tienen "un derecho histórico y natural".

Por otro lado, ha llamado la atención sobre el hecho de que el Gobierno de Artur Mas celebre consultas sobre cuestiones en las que no tiene competencias y no sobre decisiones autonómicas como "los recortes sanitarios, las subidas de impuestos o sobre si la escuela debe ser trilingüe o solo en catalán". Es, en su opinión, "la paradoja del nacionalismo".

UNA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, "IMPENSABLE"

Por último, el presidente de C's se ha referido a las elecciones catalanas previstas para el 27 de septiembre y el escenario posterior. A su entender, sería "impensable" que en el contexto europeo actual los partidos secesionistas hiciesen una declaración unilateral de independencia porque supondría "un golpe contra el orden constitucional".

En cualquier caso, Rivera espera que CiU pierda apoyo en las encuestas y no sume fuerzas con ERC, mientras que Ciudadanos, "situado en todos los sondeos como tercera fuerza política y cada vez más cerca de Esquerra", va a intentar ganar. Según ha señalado, el 27-S los ciudadanos tendrán que elegir "entre gobierno o desgobierno, entre lealtad con el orden constitucional y convivencia o deslealtad con el orden constitucional, separación y enfrentamiento".