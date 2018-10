Rivera insta a Sánchez a recurrir al TC la moción del Parlament sobre la resolución independentista del 9N

Publicado 05/07/2018 18:54:48 CET

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la moción aprobada este jueves en la que el Parlamento de Cataluña se reafirma en los objetivos políticos de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 que el alto tribunal ya suspendió.

"Esto ya lo hemos vivido: se reactiva el golpe separatista desde un parlamento autonómico en rebelión que pretende anular las resoluciones del TC y declara como objetivo la secesión de un territorio español", ha escrito Rivera en su cuenta de Twitter. Ahora, ha añadido, "Sánchez debe recurrir al TC inmediatamente y suspender la resolución".

La moción, transaccionada entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP, ha salido adelante con los votos de estos partidos, la abstención de Catalunya En Comú y sin ningún voto más, ya que los diputados de Cs, PSC y PP no han votado. Los letrados del Parlament habían recomendado no tramitar la moción porque contraviene las resoluciones del Tribunal Constitucional.