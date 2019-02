Rivera llama a manifestarse el domingo contra las cesiones de Sánchez al independentismo

Publicado 06/02/2019 14:22:49 CET

Rivera quiere presionar al Gobierno para que suspenda la "mesa de la vergüenza" con los partidos independentistas

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha convocado a los españoles a manifestarse el próximo domingo, 10 de febrero, en la Plaza Colón de Madrid contra las cesiones que, a su juicio, está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al independentismo.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en el Congreso, donde ha subrayado la necesidad de "defender la Constitución más allá de ideologías o siglas" y de crear un "frente cívico" que diga "basta ya" a Sánchez. "Hay que frenar a Sánchez en las calles", ha enfatizado.

Rivera ha comparecido ante los medios por segunda vez este miércoles, en esta ocasión para reaccionar a las explicaciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acerca de la mesa de partidos sobre Cataluña que intentan impulsar el Gobierno y la Generalitat, en la que participará un "relator".

"Si teníamos alguna duda, nos confirma que todo esto es un fraude. Su comparecencia ha demostrado que entre los separatistas y Sánchez hay un acuerdo, con una puesta en escena que pretende engañar a los españoles", ha manifestado.

A su juicio, la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 por parte de ERC en este momento forma parte de la "trama" para constituir "una mesa paralela de partidos políticos al margen de la Constitución" donde haya una persona dedicada a "mediar en un falso conflicto".

SÁNCHEZ ES "UN PELIGRO PARA ESPAÑA"

Esta "mesa de la vergüenza" es "inaceptable para la democracia", ha concluido al indicar que los partidos independentistas catalanes pretenden "modificar la voluntad del pueblo español" al margen del debate parlamentario mientras que Sánchez busca que estas fuerzas políticas le ayuden a aprobar los Presupuestos o a permanecer en la Moncloa hasta 2020.

Según el líder de la formación naranja, esto demuestra que el presidente del Gobierno "no tiene escrúpulos y es capaz de cualquier cosa", incluso de "vender a trozos" el país, y por eso es "un peligro para España".

Por ello, ha hecho un llamamiento a todos aquellos que, "más allá de siglas políticas e ideologías", ven necesario defender la Constitución, desean "que España siga unida" y quieren "frenar a Sánchez". El domingo, a mediodía, habrá que "decirle a Sánchez que no estamos dispuestos a vender nuestro país y mirar hacia otro lado", ha señalado.

Con esta movilización espera convencer al Gobierno de que "dé marcha atrás" y no ponga en marcha "un mecanismo paralelo a la Constitución y al Estado de Derecho", así como de que "no se negocien privilegios e indultos" futuros para los políticos independentistas presos, que no haya "injerencias en la Justicia" y que "nadie ponga los Presupuestos al servicio de un pacto en la cárcel".

LOS CONSTITUCIONALISTAS DEBEN UNIR FUERZAS

Sánchez "nos tendrá que acabar escuchando en las calles y en las urnas", ha afirmado, garantizando que Ciudadanos utilizará "todos los mecanismos del Estado de Derecho" para frenar esa negociación, tanto en las instituciones como a través de movilizaciones.

El presidente de Cs ha insistido en la importancia de "sumar fuerzas" en este momento y dejar a un lado las diferencias partidistas. "Creo que todos los partidos que nos consideramos constitucionalistas debemos empujar en la misma dirección", ha comentado, mostrándose convencido de que a la manifestación del domingo podrían acudir votantes de su formación y también del PP y del PSOE.

Aunque ha dicho no haberse coordinado con su homólogo del PP, Pablo Casado, que ha convocado una concentración el mismo día y en el mismo lugar, Rivera se ha mostrado dispuesto a que ambos partidos se pongan en contacto para coordinarse y que la manifestación sea "un éxito". "Si hay que echar a Sánchez de la Moncloa, tenemos que sumar fuerzas", ha declarado.

MEJOR ELECCIONES QUE UNA MOCIÓN DE CENSURA

Lo que ha vuelto a descartar es la idea de una moción de censura contra Sánchez --que Casado no rechaza--, y ha insistido en que lo mejor es que se convoquen elecciones generales anticipadas porque eso es lo que reclama la "inmensa mayoría" de los españoles.

"Estamos abiertos a escuchar todas las iniciativas, pero sabemos contar escaños" y en este caso "lo mejor es contar votos de todos los españoles", más que celebrar "un debate parlamentario donde no podemos echar a Sánchez", ha afirmado.