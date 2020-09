Rivera no comenta la estrategia de Cs, pero avisa: Sánchez "no es de fiar" y seguirá eligiendo a Podemos y nacionalistas

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha insistido este jueves en que no va a comentar la estrategia de Inés Arrimadas al frente de la formación naranja, pero ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es de fiar" y que su plan a largo plazo es seguir pactando con Unidas Podemos y los partidos nacionalistas.

En una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, Rivera ha dicho que no quiere "interferir en las decisiones" de la nueva dirección de Cs, que en los últimos meses ha alcanzado acuerdos con Sánchez para tomar medidas frente a la crisis del coronavirus y que quiere también negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado.

"No voy a tutelar lo que tiene que hacer Ciudadanos, pero tampoco voy a dejar de decir lo que opino. Creo que Sánchez no es de fiar y que no es que esté obligado a pactar con los nacionalistas y Podemos, es que es su plan para mantenerse en el poder una década", ha señalado.

Además, Rivera ha indicado que España está asistiendo a "un asalto al Estado de Derecho, que está en jaque" porque el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está dispuesto a indultar a los presos del 'procés', cambiar el Código Penal para beneficiarles e impedir que el Rey asista a la entrega de despachos a jueces en Barcelona.

