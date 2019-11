Rivera promete unir a los españoles y defender la libertad frente a quienes promueven el odio y la imposición

Actualizado 08/11/2019 23:03:40 CET

460550.1.644.368.20191108213412

Dice confiar en la "remontada" de Ciudadanos y señala que los "moderados" deben "moderar España"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, se ha comprometido este viernes, último día de la campaña de las elecciones generales, a unir a los españoles y defender la libertad como contraposición a quienes promueven el odio y la imposición.

"No sé cuántos escaños tendrá la libertad y cuántos tendrá el odio, cuantos escaños tendrá la igualdad y cuántos la imposición o la superioridad moral de los nacionalistas, cuántos escaños tendrá la honradez y cuántos la corrupción", ha dicho en el Palacio de Congresos de Barcelona ante más de mil personas.

"Pero cada uno de los votos y los escaños que nos den los españoles van a ser mucho más útiles para la libertad, la igualdad y la unidad de este país que los escaños de cualquier otro proyecto", ha asegurado.

En el acto de cierre de la campaña han intervenido también la portavoz en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona, Inés Arrimadas, y la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán. Además, han asistido dirigentes como José Manuel Villegas y Fernando de Páramo, el eurodiputado Luis Garicano y cargos autonómicos y municipales como Juan Marín, Isabel Franco, Francisco Igea, Begoña Villacís y Luis Salvador, así como varios candidatos al Congreso.

UN PAÍS CON CONCORDIA Y CONVIVENCIA

Rivera ha pedido a los electores que, cuando acudan a las urnas el domingo, no olviden que "ha costado 40 años" conseguir "remar juntos" en "un país democrático en concordia y en convivencia". "Claro que se puede dividir y levantar odios, pero yo no estoy dispuesto", ha añadido.

A su juicio, "lo verdaderamente patriótico el domingo es votar a un partido que quiere unir a los españoles" aunque piensen distinto, y no a políticos que llaman "fachas o rojos peligrosos" a los votantes de otras formaciones y que "hablan desde las entrañas y el hígado".

"Ya basta de enfrentar a los españoles, levantar fronteras, sembrar el odio" y "mirar al pasado", ha proclamado el líder de la formación naranja, antes de recordar que el odio generó "los peores capítulos de la historia" de España.

Por ello, ha animado a los electores a votar "con la cabeza y el corazón" y a hacerlo "con ilusión", no con "odio, miedo o resignación". "Los moderados tenemos que moderar España", ha afirmado.

CAMBIAR LOS CHORIZOS POR LIBERALES IBÉRICOS

El presidente de Ciudadanos ha apostado por un gobierno de gente "honrada", que "no robe", como han hecho algunos políticos corruptos del PP y del PSOE. "Los españoles se merecen sacar a los chorizos ibéricos para colocar a los liberales ibéricos", ha defendido.

Un gobierno que emprenda las reformas que no han impulsado ni socialistas ni 'populares' y que sea valiente, ha indicado, porque "lo más valiente" que ha hecho el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido "enviar un helicóptero para sacar los huesos de Franco" del Valle de los Caídos. "¿Por qué no saca a (Quim) Torra de la Generalitat? Eso sí que sería verdaderamente valiente", ha agregado.

Además, ha resaltado el compromiso de Cs de facilitar la gobernabilidad, ofreciendo sus escaños para un ejecutivo de coalición con el PP o, si eso no es posible, permitiendo que gobierne Sánchez a cambio de una serie de condiciones.

En cambio, el líder del PP, Pablo Casado, "dice que va a volver a bloquear si no gana", y el del PSOE propone "que nos entreguemos los demás partidos", y "así no avanzamos", ha criticado.

Rivera se ha mostrado convencido de que este domingo "puede haber una sorpresa electoral" si Ciudadanos sube su porcentaje de voto en dos puntos respecto a lo que dicen las encuestas y suma así 20 escaños. "Aquí huele a remontada, porque nacimos como los salmones, remontando el río", ha afirmado.

También ha expresado su confianza en que haya una mayoría de cambio --PP, Cs y Vox-- que permita echar a Sánchez de la Moncloa: "A mí no me van a decir que no se puede porque llevo toda la vida demostrando que sí que se pueden cambiar las cosas".

LOS QUE "SUFREN" EN CATALUÑA

Por último, el líder del partido naranja ha reivindicado su condición de barcelonés y catalán, pero también sus orígenes andaluces, pues su madre y sus cuatro abuelos nacieron en Andalucía. "Estoy aquí porque esta es mi casa, porque sois mi gente. Aquí me he criado y aquí voy a estar siempre", ha manifestado mientras su padre y su madre, muy emocionada, aplaudían entre el público.

El candidato a la Moncloa ha dicho a su familia, a sus amigos y a los que están "sufriendo en Cataluña" que "vale la pena" defender la libertad "aunque salga caro", y se ha comprometido a proteger a todos los españoles, vivan donde vivan. Asimismo, ha propuesto que los socialistas, los conservadores y los liberales se unan y ya nadie ceda al "chantaje" de los nacionalistas.