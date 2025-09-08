Robles agradece a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra su labor en la lucha contra los incendios forestales

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, a 8 de septiembre de 2025, en Colmenar Viejo, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dado la gracias este lunes a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) su labor contra los incendios forestales que han arrasado cerca de 400.000 hectáreas este verano.

En una visita a la Base Coronel Maté, en Colmenar Viejo, la titular de la cartera de Defensa ha alabado el "esfuerzo" llevado a cabo por los más de 200 militares desplegados en una "situación terrible", pero en la que supieron "estar a la altura, poniendo en riego sus vidas".

"Siento satisfacción y orgullo por su labor, y como digo siempre: son los mejores", ha indicado Robles en unas palabras dirigidas a las FAMET, destacando que los soldados trabajan "mientras la gente habla desde sus despachos".

En la misma línea se ha expresado el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat y Berea, que ha defendido que "detrás de la Unidad Militar de Emergencias (UME) está todo el Ejército de Tierra", loando el "comportamiento heroico" de los militares en las "difíciles circunstancias de riesgo y fatiga".

MÁS DE 500 HORAS DE VUELO

Las FAMET movilizaron once helicópteros que han realizado casi 550 horas de vuelo, desde el 10 hasta el 31 de agosto. Llevaron a cabo cometidos de ataque directo al fuego, transporte de personal y capacidades y reconocimiento y de delimitar el perímetro del fuego. El personal que ha participado en el dispositivo ha coincidido en señalar "la dureza de esos días por la escasa visibilidad y por la simultaneidad de los fuegos" y la "frustración" por los incendios.

"Sentimos impotencia al principio, porque nuestro territorio se estaba quemando, pero ahora también sentimos orgullo de haber formado parte de la lucha y de haber podido ayudar a la población, aportar en lo que se pueda", ha señalado el capitán Daniel Carballo.