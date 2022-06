Robles asegura que el Ejército no participa en el despliegue por el salto a la valla de Melilla

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que las Fuerzas Armadas no están participando en el equipo de seguridad desplegado como consecuencia del salto masivo a la valla de Melilla que ha tenido lugar este viernes.

"El Ejército no me ha dado ninguna cuenta del asalto y no ha tomado ninguna decisión todavía ni ninguna actuación al respecto", ha asegurado la ministra tras una visita a la Brigada Paracaidista, en Paracuellos del Jarama (Madrid).

El asalto ha sido protagonizado por cientos de migrantes, que han roto la puerta de acceso al puesto fronterizo del Barrio Chino, obligando al despliegue de efectivos policiales. Las Fuerzas Armadas cuentan con unos 3.000 efectivos en Melilla, aunque Robles ha insistido en que no han tomado parte del efectivo de seguridad.

Un grupo de unos 400 subsaharianos "perfectamente organizado y violento" ha roto la puerta de acceso del puesto de control fronterizo de Barrio Chino y han accedido a Melilla saltando por el tejado de dicho control, según ha informado la Delegación del Gobierno.