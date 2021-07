Robles asegura que no le "consta" que Rusia esté realizando una "vigilancia" sobre el buque español 'Rayo'

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles que no le "consta" que la Armada rusa esté siguiendo los desplazamientos del buque de acción marítima español 'Rayo' después de que este haya entrado en el mar Negro para participar en unos ejercicios de las OTAN.

"No me consta que esa vigilancia se esté produciendo, no me consta", ha respondido Robles en declaraciones a los medios tras clausurar las Jornadas de Seguridad y Defensa para las Comisiones de Defensa del Congreso y del Senado.

La titular de Defensa se ha expresado así después de que el Ministerio ruso, en un comunicado recogido por la agencia de noticias Sputnik, haya señalado que "las fuerzas de la Flota del Mar Negro" han procedido este mismo miércoles a "controlar los desplazamientos del buque patrullero Rayo de la Armada española, que el 7 de julio de 2021 entró en aguas del mar Negro".

El 'Rayo' partió el pasado 25 de junio de puerto de Cartagena como buque de mando de la Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas número 2 de la OTAN (SNMCMG-2), según explica el Ministerio de Defensa español en su web.

Dicha agrupación permanente está llevando a cabo entre el 28 de junio y el 10 de julio el ejercicio 'Sea Breeze 2021', organizado en esta ocasión por la Armada ucraniana y la Sexta Flota estadounidense, según informó en su momento la OTAN.

El ejercicio busca "fortalecer la defensa y la disuasión" mediante la realización de patrullas marítimas y maniobras conjuntas con la mirada puesta en reforzar la preparación, mejorar la colaboración y la interoperabilidad en la región del mar Negro, explicó la Alianza en un reciente comunicado.