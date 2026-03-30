Robles confirma el cierre del espacio aéreo y alega que la guerra de Irán es "profundamente ilegal e injusta"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la presentación del programa IN+DEF, de apoyo a la industria de defensa, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes que tanto las bases americanas en España de Rota y Morón como el espacio aéreo español están cerrados para ir a una guerra que ha alegado que es "profundamente ilegal e injusta", haciendo alusión al conflicto entre Estado Unidos e Irán.

Así lo ha reiterado la titular de la cartera de Defensa en unas declaraciones a medios de comunicación, recogidas por Europa Press, precisando que las fuerzas de seguridad estadounidenses no podrán emplear sus bases militares en España para atacar al país persa.

"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente a la parte americana y a las fuerzas americanas, y por lo tanto ni se autorizan las bases, ni por supuesto se autorizan la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", ha espetado Robles sobre el cierre que también afecta a vuelos procedentes de bases de Reino Unido o Francia.