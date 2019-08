Robles contrapone el "espíritu de diálogo" de Elcano en su vuelta al mundo a la política actual del "cuanto peor, mejor"

Publicado 31/07/2019 14:06:37 CET

Defensa edita un cómic sobre la vuelta al mundo para acercar la historia y "cultura de defensa" a los más jóvenes

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha elogiado este miércoles las instrucciones que dio Carlos I a los marinos que emprendieron la circunnavegación a la Tierra en el año 1519, que culminó el español Juan Sebastián Elcano, y que se basaban en "respeto" a los habitantes de los nuevos territorios, un comercio justo o un "espíritu de diálogo" para la firma de tratados. Y ha aprovechado este ejemplo para criticar a los partidos que en la política actual priorizan el "cuanto peor, mejor".

Robles ha hecho este paralelismo durante la presentación de un cómic que repasa la vida del vasco Juan Sebastián Elcano y su "gesta" en la vuelta al mundo. "De la historia hay que aprender y sacar lecciones", ha defendido aprovechando el acto celebrado en la sede del Ministerio de Defensa.

Según ha asegurado, el rey Carlos I dio a la expedición unas líneas de actuación que son "muy adaptables" al momento actual. Entre ellas se encontraba la firma de tratados. "Frente a los que creen en el cuanto peor, mejor; se impone el espíritu de diálogo y los tratados. Hay que llegar a acuerdos y vías de diálogo", ha insistido.

También ha apuntado que los marinos que salieron de España lo hicieron con la instrucción de ser "hombres de paz", algo que ahora tienen "muy interiorizado" los miembros de las Fuerzas Armadas españolas en sus misiones en el exterior; y recibieron instrucciones para fomentar "el comercio justo". "Frente a la idea de una colonización que arrebata todo, la idea era un comercio justo e intercambio", ha justificado Robles.

En esta línea, ha insistido en que Carlos I "fomentó el respeto" y Elcano fue "respetuoso y leal" a las órdenes recibidas. Pero además demostró una "audacia prudente" decidiendo culminar la vuelta al mundo cuando el capitán inicial de la expedición, Fernando de Magallanes, había fallecido.

"No podemos olvidar nuestra historia, debemos aprender de los errores para que no se repitan y mejorar", ha subrayado la ministra poniendo la celebración del V Centenario como ejemplo de "unidad". "Deberíamos estar unidos todos en la gran y la pequeña política", ha aseverado.

En este marco actual, Robles ha asegurado que "España no se para" ni se "va de vacaciones". "El espíritu de audacia no se va de vacaciones nunca", ha garantizado reconociendo "vergüenza" cuando ve a alguien sacando a relucir "lo peor" del país o intentando "dividir y no unir".

FIGURA "INMERECIDAMENTE OSCURECIDA"

El cómic 'Juan Sebastián Elcano. La primera vuelta al mundo' relata la historia del marino "respetando el rigor histórico" pero en un lenguaje coloquial para acercarse a los más jóvenes. Más de 4.000 ejemplares serán distribuidos entre centros de enseñanza de toda España y también distribuidos por las embajadas de los países implicados en la circunnavegación.

El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, ha puesto esta edición como ejemplo de la difusión de la cultura de defensa a un público tradicionalmente alejado de las publicaciones "más formales y serias".

También ha sostenido esta postura el vicealmirante Ignacio Horcada, representante del Ministerio en la comisión organizadora del V Centenario, quien cree que Elcano está "inmerecidamente oscurecido" en la historia porque "él salvó una expedición a punto de fracasar".