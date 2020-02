Robles critica que la oposición haya usado el caso Ábalos para "minar la credibilidad de España" en el exterior

Publicado 14/02/2020 10:36:27 CET

Cree que el ministro ya ha dado explicaciones y resta importancia a que Pedro Sánchez se dirigiera a Guaidó como líder de la oposición

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado este viernes que las formaciones de la oposición hayan "utilizado" el encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hacer "política partidista" y con ello "minar la credibilidad de España como país".

"En la oposición no vale todo", ha defendido Robles durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. A su juicio, el ministro ha dado ya explicaciones "más que suficientes" sobre su encuentro en el aeropuerto de Barajas con la dirigente venezolana y por tanto ha pedido a los partidos de la oposición que en asuntos que afectan a la política exterior tengan "una visión de España más global".

La ministra de Defensa cree que Ábalos "ha explicado lo que consideraba que tenía que explicar" y también "ha explicado las razones" por las que ha ido dando diferentes versiones del episodio. "Y yo lo tengo que respetar porque lo hace desde el sentido de la responsabilidad", ha sostenido.

Lo que a su juicio no es aceptable es la postura de los partidos de la oposición, que cree que han aprovechado el asunto para hacer política "partidista". Según ha subrayado, España se juega con la política exterior su "proyección" internacional y por eso los partidos no pueden estar "permanentemente tirándose los trastos a la cabeza".

Tampoco cree que la oposición deba utilizar como crítica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigiera el pasado miércoles a Juan Guaidó como "líder de la oposición" de Venezuela en vez de "presidente encargado". Robles ha defendido que más allá de "fijarse en la palabra" hay que centrar los esfuerzos "en que España tenga liderazgo" y la celebración de unas elecciones democráticas en Venezuela.

REUNIÓN SÁNCHEZ-CASADO, QUE SIRVA PARA ENMARCAR LAS POLÍTICAS DE ESTADO

Precisamente, ha reconocido que espera que este sea el resultado del encuentro que mantendrán el próximo lunes en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez y el presidente del PP, Pablo Casado. "Espero que sirva para enmarcar las políticas de Estado en las que España tiene que estar toda a una", ha explicado.

Además de su Ministerio, Robles cree que deberían alejarse de la lucha partidista las cuestiones relacionadas con la política exterior o la justicia. "La crítica política es aceptable, pero hay materias en las que hay que dejar al lado posiciones partidistas", ha insistido.

"PUBLICIDAD" DE ORTEGA-SMITH

Pero además, ha pedido a los partidos políticos que no intenten "apropiarse" de las Fuerzas Armadas. Y se ha dirigido directamente a Vox después del vídeo en el que su secretario general, Javier Ortega-Smith, disparaba un fusil dentro de una base militar.

Robles ha explicado que Ortega-Smith está realizando un curso "de referencia" impartido por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y "es lamentable" que "quiera hacer publicidad utilizando a las Fuerzas Armadas".

"El Ejército no es de nadie, la bandera no es de nadie; España no es de ellos, es de todos", ha defendido dirigiéndose a Vox, al que ha acusado de querer "capitalizar" España, las Fuerzas Armadas y la bandera".