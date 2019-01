Robles critica la política "partidista" de las formaciones que "no aceptaron" la moción de censura

Publicado 22/01/2019 13:32:51 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado este martes el clima de "confrontación" que vive España y ha criticado la política "partidista" de aquellas formaciones que, a su juicio, "no aceptaron" la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.

Durante un foro con la industria de defensa organizado por El Economista, Robles ha censurado que se ponga en duda el compromiso del Ejecutivo con la Constitución, que ha repetido "hasta la saciedad", y se intente "crear confrontación o magnificar" polémicas.

En este punto, ha reconocido su sorpresa cuando ve a "algunos expresidentes" defender la Constitución cuando ellos mismos escribieron artículos en contra de la Carta Magna hace 40 años, en referencia a José María Aznar.

"Francamente, yo no veo que la unidad de España esté en peligro", ha asegurado sosteniendo que las tesis independentistas no representan "para nada" a la totalidad de la ciudadanía catalana. "La posición de este Gobierno ha sido siempre clara", ha enfatizado recordando que el PSOE apoyó al anterior Gobierno para la aplicación del artículo 155 cuando la situación era "completamente diferente a la de ahora".

En este marco, ha explicado que el Ejecutivo se dedica a "buscar escenarios de diálogo" para "tratar de resolver problemas", pero siempre dentro del ordenamiento jurídico, ha insistido.

Este debate está abierto en un contexto en el que "no se da tregua" al Gobierno, según ha apuntado Robles, que cree que a Pedro Sánchez "no se le perdonó que entrara y que hubiera ganado una moción de censura". "No se le ha perdonado. No se le dieron ni cien minutos de tregua", ha insistido lamentando la falta de "política de Estado".

"No me gusta esta España de confrontación, no me gustan estos discursos de vuelta al pasado, no me gustan estas críticas permanentes", ha reiterado.