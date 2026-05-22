Robles despide a los militares del contingente BRILIB XLV que relevan a sus compañeros en la misión de paz en Líbano

La ministra de Defensa, Margarita Robles, despide al personal integrante de la tercera rotación del contingente BRILIB XLV que se despliega en Líbano, en el marco de la misión internacional de Naciones Unidas - RUBÉN SOMONTE/MDE

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha despedido este viernes por la mañana a parte del contingente BRILIB XLV que toma el relevo de la operación 'Libre Hidalgo' para integrarse en la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) para "un despliegue muy importante en favor de la paz en la región".

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa ha recordado que este contingente español lidera el Sector Este de UNIFIL, en el que se despliegan batallones también otros países como India, Nepal e Indonesia. En total, la misión UNIFIL cuenta con más de 11.000 efectivos y España participa en el dispositivo desde septiembre de 2006.

El Ministerio recuerda que "a pesar de los continuos ataques e incursiones del Ejército israelí, los cascos azules siguen cumpliendo su tarea".

En este sentido, la ministra Robles ha querido reconocer la labor de los militares, a quienes ha recordado que "España se siente muy orgullosa del trabajo que realizan" y ha destacado el prestigio que internacionalmente tienen las Fuerzas Armadas españolas.

Asimismo, Margarita Robles ha tenido unas palabras de reconocimiento a las familias y ha reivindicado que "tan importante como la labor que realizan los militares, es el apoyo de las familias que siempre están ahí y que también son parte fundamental".

UNA MISIÓN EN LA QUE ESPAÑA PARTICIPA DESDE HACE CASI 20 AÑOS

Los integrantes del nuevo contigente BRILIB, que ha sido generado por el Mando de Tropas de Montaña 'Roncesvalles', con regimientos en Pamplona y Jaca, han expresado a Robles su total disposición para iniciar esta misión, en la que las Fuerzas Armadas españolas están comprometidas desde hace casi 20 años.

El Mando de Tropas de Montaña liderará la Brigada Multinacional Este desde el 22 de mayo, aportando 337 hombres y mujeres de los casi 650 que componen el contingente.

En paralelo al despliegue, Robles tiene previsto dar la bienvenida este viernes por la noche en Torrejón al personal integrante de la tercera y última rotación del contingente BRILIB XLIV, integrada por 255 militares, entre ellos el general de división Antonio Ramón Bernal.