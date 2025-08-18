Robles expresa su "profunda decepción" por la reunión de Trump y Putin e insiste en el apoyo español a Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante el homenaje a los caídos en honor de los caballeros legionarios paracaidistas fallecidos, en las instalaciones de la Brigada 'Almogávares' VI, a 30 de julio de 2025, en Paracuellos de Jarama. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su "profunda decepción" por la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, a la vez que ha insistido en el apoyo español a Ucrania y proclamando que la guerra "solo puede terminar con una paz justa y duradera".

Así se ha pronunciado Robles en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre los encuentros bilaterales de Trump con Putin y el que tiene previsto con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, marcados por la perspectiva de una hipotética negociación de paz en torno al conflicto de Ucrania.

"Trump se comprometió a utilizar todos los medios para que Putin terminara esta masacre que está habiendo en Ucrania. Es evidente que no lo ha conseguido, es una profunda decepción", ha dicho Robles en relación al encuentro que mantuvo Trump con Putin.

En cualquier caso, ha señalado que "lo importante" es que Europa y España siguen apoyando a Ucrania, insistiendo en su apuesta por una paz justa y duradera: "Eso no se consigue obligando a una población como la ucraniana, que son heroicos, a ceder territorio".

Al ser preguntada por la posibilidad de una Fuerza Europea de Paz que se desplegaría en Ucrania con hasta 300.000 soldados, Robles ha defendido que España "está siempre comprometida con la paz", poniendo en valor los militares que está en misiones de paz en el mundo.

"Pero ahora lo importante es que hay que conseguir la paz y eso está en manos de Putin, y no nos podemos engañar, si hay un señor de la guerra, si hay alguien que está masacrando a las personas en Ucrania, es precisamente Putin", ha sentenciado Robles.