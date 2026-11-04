Rufián dice que la dimisión de Puente es una "distracción" y que la clave es la inseguridad del sistema ferroviario

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso y cabeza de lista a las elecciones del 29 de noviembre, Gabriel Rufián, ha señalado este miércoles que la dimisión del ya exministro de Transportes Óscar Puente, una semana después del accidente de Urda (Toledo), es una "distracción" porque lo importante ahora es dar respuestas al problema de la "inseguridad" y la "ineficiencia" del sistema ferroviario.

De esta forma ha respondido a la prensa al ser preguntado sobre si considera que es suficiente la dimisión de Puente, al que este martes se acercó en el Congreso para despedirle y para reconocerle como "un gran ministro", según captaron los cámaras de televisión.

Rufián ha comenzado defendiendo que la política "hay que humanizarla" y recalcando que le da igual lo que se escribiera sobre este gesto hacia el ministro porque, según ha reconocido, los cálculos de estar o no en campaña se le dan "regular".

HA ASUMIDO UNAS RESPONSABILIDADES QUE "ERAN LÓGICAS"

Con todo, ha saludado que Puente haya asumido unas responsabilidades "que eran lógicas", pero ha recalcado que "la clave es la precariedad, la inseguridad y la ineficiencia del sistema ferroviario, concretamente de la alta velocidad y los cercanías".

"Creo que Puente era una distracción porque aquí lo importante es saber si la gente va segura o no en un AVE o si la gente va en un tren de mierda o no cada mañana, y la respuesta es que no y que sí: no está segura y va en trenes absolutamente lamentables", ha remachado.

Rufián ha hecho estas declaraciones en el marco de la convocatoria de prensa que ha realizado en Madrid la familia de Guillem Agulló, un joven valenciano asesinado en 1993 por un grupo neonazi, para hacer pública la carta que han entregado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.