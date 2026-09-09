Rufián exige a Sánchez que reaccione para frenar a PP y Vox y el presidente responde: "Se hace camino al andar"

1115416.1.260.149.20260909101921 Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no obviar que, como pronostican las encuestas, el PP y Vox pueden sumar una mayoría absolutísima de más de 200 escaños, y a reaccionar para evitar que eso suceda. El jefe del Ejecutivo ha dicho compartir su diagnóstico sobre la "involución" que acarrearía esa situación, pero ha defendido sus políticas: "Se hace camino al andar", ha apuntado.

"¿Ustedes son conscientes, ustedes saben, la gente que nos ve, que nos escucha, es consciente de lo que es capaz de hacer esta gente con 210 diputados aquí?", le ha preguntado Rufián al presidente en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Rufián ha dado por hecho que juntos, con esa cantidad de diputados, PP y Vox podrían "cargarse" el sistema público de pensiones, las prestaciones sociales y la educación y sanidad públicas. Y también "las competencias y la representación política" de Cataluña, Euskadi y Galicia en el Congreso. "Si pueden, si llegan a 210 (escaños), jamás aquí habrá esta representación política", ha alertado.

"¿Y nosotros qué hacemos? Negarlo, hacer ver que no pasa. Ya sé que soy muy pesado, pero ¿ustedes qué hacen? Presentar una web con 600 viviendas en alquiler, 600. ¿Y nosotros qué hacemos? Ignorarnos, faltarnos", se ha lamentado el portavoz de ERC.

En este contexto, ha avisado de que, mientras "la gente fuera se está jugando sus condiciones de vida", los partidos se están jugando sus "siglas". "¿Pero de qué sirven dos o tres diputados más si estos van a llegar a 210. ¿De qué sirve?", ha insistido.

ABREN LAS PUERTAS A LA INVOLUCIÓN

El presidente ha dicho compartir parte del diagnóstico de Rufián y ha asumido que habrá gente que piense que es normal que tras más de ocho años de Gobierno progresista tenga que haber alternancia y que "quizá" deba haber un "cambio".

"Pero, efectivamente, la incorporación de Vox a esa ecuación de gobernabilidad y la ultraderechización del PP --lo hemos visto por ejemplo con la Ley de Memoria Democrática--, lo que hace es abrir las puertas a una involución en todos los ámbitos, en derechos, libertades y también en la diversidad territorial de nuestro país", ha reconocido Sánchez.

Para el jefe del Ejecutivo, eso "es evidente" y "también se ve en las propias intervenciones" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "amenazando siempre con enchironar a toda la oposición, es decir, a todos aquellos que piensan distinto a ellos".

Según Sánchez, actualmente en España "no hay una discusión política", sino "amenazas judiciales y judicialización de la política", aunque desde el PP y Vox se acuse a los socialistas de "cuestionar la independencia de la justicia". En todo caso, ha subrayado que frente a todo esto lo que tiene que hacer la izquierda es "continuar avanzando" y seguir "haciendo camino al andar".

Y ha puesto como ejemplo la puesta a disposición de 7.000 millones de euros para que las comunidades "impulsen la construcción de vivienda protegida" y de 173 millones para "hacer lo que no hacen las comunidades autónomas, gobernadas por PP y Vox, allí donde tienen competencias universitarias", como la construcción de residencias para el alumnado en alianza con los rectorados. "Esto es lo que tenemos que hacer, señoría, hacer camino al andar", ha defendido.