Rufián insiste en su alianza plurinacional tras el rechazo de la cúpula de ERC: "Menos pureza y más cabeza"

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido este miércoles en su idea de crear un espacio "plurinacional" de izquierdas para concurrir a las próximas elecciones generales, pese a que no tiene el respaldo de la dirección de su partido, y lo ha hecho reiterando los argumentos con los que puso la propuesta sobre la mesa y reclamando "menos pureza y más cabeza".

En un mensaje de su perfil de 'X', recogido por Europa Press, Rufián recalca que "la lógica" que le lleva a lanzar esta iniciativa "es clara", pues en primer lugar, subraya, ahora "la suma no da" y "quien crea que le va a ir mejor con un Gobierno de PP y Vox" debería sentir "vergüenza" pues esto es tanto como basa tu proyecto político en el "sufrimiento de la gente".

Tras recordar que el "independentismo y el soberanismo de izquierdas ha reclamado históricamente una izquierda plurinacional que le entienda y ayude", proclama que ha llegado el momento de dejar de esperar que esa izquierda llegue y ha llamado a trabajar para crearla.

BASTA DE ESPERAR

"Yo digo que ya basta de esperar y que la hagamos nosotros. O nos la volverán a hacer. Y volverá a ser mentira", ha deslizado, después de afirmar este martes que

Pese a insistir en su idea, asume que no tiene visos de triunfar. "Probablemente los cálculos e intereses particulares harán que este compromiso histórico no pase pero entonces las preguntas a hacerse serán claras: ¿Alguien tiene una idea (que no esté basada en la magia) mejor? ¿De qué sirve sacar dos o tres diputados más si enfrente vas a tener a (Santiago) Abascal de vicepresidente o a (Miguel) Tellado de Ministro del Interior?", argumenta.

"Te van a matar políticamente igual. Menos pureza y más cabeza", concluye su mensaje el portavoz de ERC, que este martes defendía como factible la repetición para las generales de la alianza con la que ERC, Junts, BNG y Ara Mès se presentaron a las elecciones europeas del año pasado.