Rufián llama "inútiles" a los socialistas por su gestión de los casos de acoso: "Nadie entiende lo que están haciendo"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, atiende a los medios de comunicación durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España).asistas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado "inútiles" a los socialistas por su actuación en casos internos de machismo y acoso sexual, tras conocerse este miércoles que el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha sido denunciado por presunto acoso sexual a varias compañeras del PSOE, hecho público anoche en el programa de Cuatro 'Código 10', y tras el llamado 'caso Salazar'.

En los pasillos del Congreso antes del Pleno, Rufián ha indicado que "nadie entiende lo que está haciendo el PSOE, sobre todo lo que hizo Moncloa" con exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar, acusado de casos de supuesto acoso sexual a varias compañeras.

Rufián ha afirmado que "lo que se le pide al PSOE es que proteja más en este caso a las mujeres que quieran denunciar y que deban denunciar". Además, ha señalado que desconoce si el PSOE "cree que está actuando correctamente", y ha subrayado que la situación demuestra "lo inútiles que son en este caso y en tantos otros".