Rufián matiza sus palabras sobre la independencia: "Lo siento si no me he sabido explicar"

El vicepresidente Puigneró (Junts) carga contra Rufián (ERC): "No es digno de Cataluña"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha matizado sus palabras sobre la proclamación de la independencia: "Lo siento si no me he sabido explicar", después de decir en TV3 que quien proclamó la independencia de Cataluña es un tarado, sin hacer referencia explícita al expresidente Carles Puigdemont.

En un apunte en Twitter este miércoles recogido por Europa Press, el portavoz republicano ha dicho: "Quiero matizar este titular sacado de contexto".

"Hablaba del mantra españolista que dice desde hace 5 años que la independencia de Cataluña se proclamó por un tuit. La idea de que pasó por un tuit y no por la voluntad del pueblo es absurda. Lo siento si no me he sabido explicar", ha añadido en el mensaje.

El tuit al que hace referencia Rufián es uno del 26 de octubre de 2017, cuando parecía que el entonces presidente Carles Puigdemont convocaría elecciones en vez de proclamar la independencia, y él publicó un tuit diciendo '155 monedas de plata', lo que algunos interpretaron como una presión para declarar la independencia.

ARAGONÈS Y JUNTS LE PIDEN CORREGIRLO

Antes de que Rufián matizara, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, había asegurado en la sesión de control este miércoles en el Parlament que no comparte esas afirmaciones: "Discrepo y no las comparto en ningún caso. Estoy convencido de que tendrán una explicación, si no una corrección".

Las declaraciones han provocado las críticas de Junts durante la sesión de control al Govern en el Parlament: el presidente del grupo, Albert Batet, ha preguntado a Aragonès si comparte estas declaraciones.

"Acaba de decir que las personas que hicieron posible la proclamación de independencia del 27 de octubre son unos tarados, como el presidente Puigdemont. Ya basta. ¿Seguirá permitiendo estos insultos?", ha preguntado Batet.

El jefe del Govern ha contestado que discrepa de estas palabras y ha expresado su respeto hacia las personas que declararon la independencia: "No solo no estoy de acuerdo, sino que discrepo absolutamente. Desde aquí quiero mostrar mi respeto a todos aquellos que han destinado lo mejor de su vida a luchar por la libertad de este país".

Además, el líder de ERC en la Cámara catalana, Josep Maria Jové, ha comenzado su intervención en la sesión de control expresando en nombre de ERC "todo el apoyo y todo el respeto al presidente Puigdemont, de todo corazón".

Más tarde, y una vez Rufián ya había hecho el tuit matizando sus palabras, el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró (Junts), ha cargado contra el portavoz republicano vía Twitter: "Con palabras como estas se constata que Rufián no es digno de Cataluña".

El diputado de ERC y secretario cuarto de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, ha calificado de "indecente y repugnante" el trato de Rufián a Puigdemont.

"Es indecente y repugnante este trato a un presidente en el exilio y a quien sufre la represión. Ninguna cultura antirrepresiva por parte de quien, por cierto, nunca sufrirá la represión", ha dicho en dos tuits.