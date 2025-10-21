Rufián pide a PSOE y PP que dejen de "meter la pata" con los autónomos porque quien gana con sus disputas es Abascal

El diputado de ERC Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este martes a PSOE y PP que dejen de "meter la pata" con las cuotas de autónomos, pues considera que el partido que al final gana con estas disputas es Vox.

Es la valoración que Rufián ha hecho este martes sobre la propuesta del Gobierno para congelar la cuota a los autónomos que menos ganan y elevarla a los tramos con mayores ingresos, una iniciativa que el PP ha acogido con prudencia y sobre lo que todavía no tiene una posición en firme.

Rufián tampoco ha dejado clara la posición de ERC al respecto, pero ha pedido que el colectivo de trabajadores por cuenta propia necesita de una fiscalidad "más progresiva" y "más justa", de manera que aquellos que facturen más acaben aportando "un poco más".

A renglón seguido, el diputado ha avisado que el "pim pam pum" que se traen PSOE y PP sobre este asunto lo que hace es que los trabajadores autónomos "no entiendan nada, se alejen y al final escuchen a gente como (Santiago) Abascal".