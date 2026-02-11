Rufián rechaza postularse para encabezar el frente de izquierdas soberanistas: "No me estoy vendiendo para liderar nada"

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). El pleno acoge el primer cara a cara del año entre el líder de la oposic - Eduardo Parra - Europa Press

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha rechazado postularse para liderar el frente de unidad de izquierdas soberanistas que ha planteado, señalando que esa cuestión en este momento le "da igual" y que la gente también esta "harta" de estas discusiones ante lo que "tienen en frente", que es un futuro gobierno de coalición entre PP y Vox.

En declaraciones al programa 'Mañaneros 360' de 'La 1', recogidas por Europa Press, Rufián ha descartado que su propuesta sea una "telenovela", en referencia a las afirmaciones del líder de IU, Antonio Maíllo, sino que ha intentado "verbalizar", aprovechando el foco mediático que tiene, lo que le dice la gente por la calle, que es "miedo" ante el ascenso de la ultraderecha.

El portavoz de ERC ha pedido hacer "algo diferente" respetando "mucho a todo el mundo" porque "reeditar cosas que ya están hechas", como puede ser la coalición de Sumar, IU, Comunes y Más Madrid, "está bien", pero también ha reivindicado a las fuerzas soberanistas del Congreso (Bildu, ERC, BNG, Compromís) que se "han ganado" representar a mucho votante progresista "más allá" de sus territorios.

"Soy catalán y soy independentista, pero por lo que sea, porque me lo pide el cuerpo, a mí me parece que la clase trabajadora es la misma en Cornellà que en Vallecas. A mí no me duele, ni me hace menos catalán, ni independentista, representar o intentar luchar por esta gente. Y creo que si nos hemos ganado eso, ¿por qué desaprovecharlo?", ha vuelto a plantear Rufián, quien ha recordado que hay votantes progresistas en el resto de España que "están huérfanos" y no quieren votar al PSOE. "Me parece que es negligente no intentar frenarlo", ha insistido.

"ME DA IGUAL"

Cuestionado expresamente por si lideraría el espacio que propone, Rufián ha rechazado postularse. "Es que me da igual, de verdad, y que si me quemo en esto, bien quemado estoy. Soy muy cabezón, lo voy a seguir diciendo y voy a intentar ayudar a quien me lo pide", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que "da igual" quien lidere este espacio y cree que la gente también está "un poco harta" de este debate.

Rufián ha defendido que quiere seguir representando a ERC, pero ahora no está vendiéndose para encabezar una candidatura de izquierdas. "No estoy diciendo que quiera liderar nada", ha aclarado el portavoz parlamentario.

Preguntado por si Podemos podría ir dentro de esta ecuación electoral, Rufián ha mostrado su respeto por la formación morada aunque nota, "por lo que sea", que le están atacando desde el verano, si bien ha defendido que es un partido "imprescindible". No obstante, ha defendido que lo que propone ahora es que el espacio sea liderado "por primera vez" por formaciones políticas soberanistas y no desde "desde un despacho de una universidad o un plato de Madrid".