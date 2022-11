Rufián reclama más dureza ante Vox porque lo suyo es "violencia política" y no es equiparable con llamarles fascistas

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido a la presidencia del Congreso y a los demás grupos parlamentarios más contundencia para poner límites a Vox, pues considera que su estilo "es violencia política" y que no es equiparable con que desde la izquierda se les llame "fascistas"

A primera hora, Rufián ha publicado un mensaje en redes sociales instando a la Mesa de la Cámara a "aplicar el Reglamento" y al resto de grupos parlamentarios a "combatir con claridad" a quienes usan la institución para hacer "campañas contra la mujer y la clase trabajadora", en referencia a Vox.

Rufián se refería a lo sucedido la semana pasada en el hemiciclo después de que una diputada de Vox espetara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que su "único mérito era haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

A su juicio, no se puede hablar de "broncas" porque no se debe equiparar "a "agresores y agredidos", y en eso ha insistido minutos después en declaraciones en los pasillos del Congreso, después de la nueva bronca en el hemiciclo esta vez porque la ministra Irene Montero ha acusado al PP de "promover la culturas de la violación".

El diputado independentista no ha querido calificar las palabras de la ministra, pero sí ha insistido en que ella es objeto de "clasismo" y de "violencia política". "Todo el mundo puede tener un mal día, pero lo de Vox es pura violencia --sostiene--. No puede ser que diga que la ministra está aquí por ser la pareja de alguien. Y no es equiparable conq ue alguien les llame fascistas".

Para Rufián, todos los derechos, aunque sean fundamentales, tienen límites y debe actuarse con "claridad" frente a los comportamientos que achaca a Vox.