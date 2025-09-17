Rufián saluda que el rey denuncie una "crisis humanitaria insoportable" en Gaza, pero ve importante mentar el genocidio

Archivo - El diputado de ERC, Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha saludado este miércoles que Felipe VI se haya referido a la situación de la Franja de Gaza como "crisis humanitaria insoportable", aunque ve importante hablar de "genocidio", "sobre todo" después del informe de la ONU que así lo concluye.

"Me parece bien", ha señalado el portavoz parlamentario en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre las palabras del rey. "Israel ha tenido que matar muchísimo para que gente así se posicione. Creo que calibra mucho lo que está haciendo en Gaza que gente como Felipe de Borbón se pronuncie de esta manera", ha señalado.

Preguntado por si es "importante" utilizar la palabra "genocidio", Rufián ha señalado que sí, "sobre todo después de la investigación de la ONU que así lo declara". No obstante, a su juicio, "no hacía falta" llevar a cabo esa investigación.

"Al final, quemar a niños en tiendas de campaña de campos de refugiados, perseguir a población civil, utilizar la propaganda como arma de guerra, ya lo hicieron los nazis hace muchísimos años y se lo estamos volviendo a ver", ha explicado. "La diferencia con Auschwitz y Gaza es que (ahora) lo podemos parar", ha rematado.