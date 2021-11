Rufián supedita el apoyo a los PGE a la protección del catalán, pero no a la Ley de Memoria

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha supeditado este jueves el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales del Estado a la protección del catalán en el marco de la Ley Audiovisual al tiempo que ha negado que la Ley de Memoria Democrática condicione el apoyo de su formación a las cuentas públicas.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Rufián ha señalado que la Memoria Histórica es un "tema serio", motivo por el que su negociación es "independiente" al apoyo de ERC a los Presupuestos.

El PSOE y UP han pactado que los delitos de lesa humanidad y torturas del franquismo no sean amnistiables, pero, según Rufián, la Ley de Amnistía exonera los delitos de las autoridades y funcionarios contra el derecho de las personas por lo que considera que el Ejecutivo está "vendiendo un triunfalismo" en algo que es "absurdo". En este punto, el portavoz catalán ha pedido al Gobierno que "no mienta", ni abra "falsas expectativas" en torno a la Ley de Memoria Democrática.

Asimismo, Rufián ha trasladado que el Ejecutivo no ha respondido a las enmiendas presentadas por su formación y que "cada vez" que han hablado de la "necesidad" de derogar los artículos de la Ley de Amnistía que exonera a las autoridades públicas, la respuesta es "silencio" o decir que "no es posible".

Para ERC, el Gobierno solo quiere "repartir diplomas" a las víctimas del franquismo y no devolver el patrimonio robado por la dictadura porque con la actual legislación "es imposible" y "quien diga lo contrarió miente".

HAY CONTEXTOS QUE "PERJUDICAN" OTRAS NEGOCIACIONES

En esta línea, Rufián ha señalado que hay un "contexto" que "favorece o perjudica" otras negociaciones y ha asegurado que la protección del catalán y la obligación por parte del Gobierno para que Netflix produzca en la lengua cooficial influirá en las cuentas públicas.

"Hemos sido muy sinceros. Somos consientes de la fuerza negociadora que tenemos ahora. Sabemos como funciona el PSOE. Si no atamos esto ahora, difícilmente se atará. Estamos hablando de puestos de trabajos que dependen de que el Gobierno reconozca que hay una producción en catalán", ha zanjado.