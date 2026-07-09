Rufián urge a ERC a huir del "triunfalismo endogámico e infantil" y a ponerse a trabajar para frenar a Aliança Catalana

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado este jueves a su partido a huir del "triunfalismo endogámico e infantil" y a ponerse a trabajar para contrarrestar el discurso de Aliança Catalana, después de que la última encuesta electoral del Centro d'Estudis de Opinió (CEO) de la Generalitat de Cataluña sitúe a ambos partidos en una segunda posición prácticamente empatados en número de escaños.

En concreto, según ese sondeo, el PSC ganaría las elecciones catalanas, con entre 36 y 38 escaños, seguido de ERC (24-26), que figura a la par que Alliança Catalana (23-25). La formación independentista que lidera Silvia Orriols daría el 'sorpasso' a Junts, a la que atribuye una horquilla de entre 16 y 18 diputados autonómicos, mientras que PP y Vox empatarían en quinto puesto (12-13), seguidos de Comuns y la CUP, con entre cuatro y cinco diputados.

Para Rufián, es una "vergüenza nacional", que Aliança Catalana pueda quedar como segunda fuerza en Cataluña, una posibilidad que, a su juicio, debería poner a los partidos "normales" a trabajar para contrarrestar su discurso. "Empezando por mi partido", ha acotado en un comentario publicado en su perfil de 'X' recogido por Europa Press.

Rufián sostiene que atajar esa situación debería ser "lo único relevante" y que cualquier otra cosa "es triunfalismo endogámico e infantil". "Nada que celebrar y mucho que trabajar", ha insistido el diputado catalán, que viene insistiendo en la necesidad de armar un frente de izquierdas soberanistas en todo el Estado.