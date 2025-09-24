Rufián ve "un despropósito" el último movimiento del juez Peinado sobre Begoña Gómez: "Ya sabemos para quién trabaja"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Recuerda a Feijóo que quien tiene a su entorno "enfangado" con "problemas reales" es Ayuso

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "un despropósito" la decisión del juez Juan Carlos Peinado de comunicar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que, en caso de ser juzgada por malversación, tendrá que someterse al veredicto de un jurado popular. "Es un juez que todo el mundo sabe para quién trabaja", ha agregado.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián ha recordado que en un auto de hace meses Peinado dejó por escrito que la esposa de Sánchez había conocido a la asesora de Moncloa a la que también investiga "en el funeral de Begoña Gómez".

"Esto es un despropósito y no lo digo yo, sino que lo dicen jueces que saben muchísimo más que yo", ha insistido el portavoz de ERC, quien ha vuelto a enmarcar las actuaciones de Peinado en la "ofensiva de una parte del Poder Judicial" que se activó después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar dijera aquello de "quien pueda hacer, que haga".

NADA "PRESIONADO" POR FEIJÓO

También ha recordado que su partido ya avisó al PSOE de que había que intentar cambiar a esa parte del Poder Judicial pero que los socialistas optaron por "repartirse con jueces" con el PP a través del pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Rufián se ha pronunciado también sobre la nueva apelación que ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a los socios parlamentarios del Gobierno para "pongan fin" a la legislatura porque Sánchez tiene a todo su entorno investigado y, a su juicio, ya no merece tener acta de diputado.

"Yo no me siento presionado por el señor Feijóo, en todo caso seguramente él se sienta presionado por otras personas que también tienen su entorno enfangado, además con problemas reales, no con inventos o con autos que son un despropósito", ha dicho en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, al que una jueza ha enviado a juicio por fraude fiscal y falsedad documental.

MIENTRAS ESTÉ FEIJÓO HABRÁ PSOE PARA RATO

Según Rufián, "habla muy mal" de Feijóo que con la que "supuestamente está cayendo nadie le reconozca como alternativa". "Creo que mientras el señor Feijóo esté en el Partido Popular, queda PSOE para rato", ha concluido.

En todo caso, ha reiterado que la línea roja para que ERC dejara de apoyar al Gobierno es que se destape una "Gürtel del PSOE". "Si eso pasa, seremos los primeros en pedir al presidente que dé voz a la gente" para que decida "qué tiene que pasar con este Gobierno y con ese partido".

"Ahora, yo de momento no tengo ningunas ganas de que entre en el Gobierno gente que pide bombardear barcos llenos de niños o que niega un genocidio en Gaza", ha concluido el portavoz parlamentario de ERC.