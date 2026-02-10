Rufián ve "un paso" la reedición de Sumar, pero apuesta por una alianza más amplia sin diluir siglas ni independentismos

Archivo - El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 21 de junio de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que respeta la reedición del proyecto Sumar para las próximas elecciones generales, pero ha insistido en la necesidad de una alianza diferente que una a fuerzas de izquierdas y soberanistas de toda España, "sin que nadie renuncie a la independencia política ni a sus siglas". Para ello, dice contar con apoyo popular, aunque admite que de momento ha recibido "cero" apoyos políticos.

En declaraciones a los medios en el pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha afirmado que le "sorprende que sorprenda" su planteamiento porque, según ha indicando, lleva "diciendo lo mismo mucho tiempo" y sería "negligente no hacerlo". "Al final yo lo que digo es algo que creo humildemente que está en la calle, que algo hay que hacer porque si no, nos comen por los pies", ha señalado.

Preguntado por la compatibilidad de su propuesta con la nueva alianza que los partidos de Sumar en el Gobierno prevén presentar, Rufián ha recalcado que sería "un cafre" si lo criticara cuando lleva meses defendiendo la unidad. "Me parece bien, creo que es un paso, es una reedición de algo que ya existe", ha afirmado.

Pero su idea es otra cosa, su planteamiento pasa por que las fuerzas soberanistas, independentistas, nacionalistas y autodeterministas lideren "otro tipo de cosas" sin que ese liderazgo recaiga siempre en "Madrid o partidos de Madrid, con mucho respeto", ha puntualizado.

LA AUTODETERMINACIÓN ES IRRENUNCIABLE

El portavoz de ERC ha remarcado que jamás pedirá que nadie renuncie a sus siglas, y menos Esquerra, que es una formación centenaria, y reafirma su apuesta por el derecho a la autodeterminación, que considera "sagrado", y su perfil independentista. "No quiero que nadie renuncie a lo que es", ha reiterado.

En relación con la forma que podría adoptar esa alianza, Rufián ha señalado que nunca ha definido el cómo pues cree que hay "hay mil maneras de hacerlo" y ha puesto como ejemplo su propia trayectoria de actos y encuentros en distintos territorios, como Galicia, Andalucía, Valencia, Madrid o País Vasco, algo que ha definido como parte de su "responsabilidad y trabajo".

Cuestionado sobre si le gustaría encabezar ese movimiento, Rufián ha ironizado con que "a un idiota se le detecta" cuando habla de si mismo, cuando lo hace incluso en tercera persona y cuando se postula para algo. "Yo, si me tengo que ir a casa esta tarde, me voy para casa. O sea, de verdad mi única intención es que, cuando todo esto acabe, decir que dije todo lo que creía que tenía que decir".

NO ES UNA APUESTA PERSONAL: "SI ME TENGO QUE IR A CASA, ME VOY"

Rufián admite que su propuesta no gusta a los aparatos de los partidos, pero "es lo que hay". "Creo que quizá tenga un 0% de apoyo político, pero quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular", ha añadido, subrayando que no va a dejar en "la más absoluta orfandad política" a quienes se sienten representados por él, más allá de su independentismo.

Es más, sostiene que representar a alguien de Algeciras o de Extremadura "no le hace ni menos catalán ni menos independentista", sino "más normal y más útil".

Por último, al ser interrogado por cómo ha caído esta propuesta en su partido, ha afirmado que Esquerra Republicana es una formación "acostumbrada a la variedad y a la diversidad". Y sobre si ha hablado con la dirección, se ha limitado a señalar que comparte "un montón de grupos de WhatsApp" con Oriol Junqueras, el líder de su partido, que es "superactivo".