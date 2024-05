Rufián ve "tibia" la reacción del Gobierno ante Milei, aunque también critica la actitud con Israel

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, califica de "tibia" la reacción del Gobierno ante el insulto del presidente argentino, Javier Milei, contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, si bien también cuestiona la actitud ante Israel.

Preguntado en el pasillo del Congreso por su valoración de la reacción del Gobierno ante Milei, que ha derivado en al retirada permanente de la embajadora española en Buenos Aires, Rufián ha señalado que le parece "tibia".

"Tibia, y también es cierto que Israel clama que se retire o que se mantenga al embajador en Israel, pues es una vergüenza", ha añadido.

SIN COMENTARIOS SOBRE EL FUTURO DE ERC

Por contra, el diputado independentista ha declinado hacer comentarios sobre las decisiones que debe tomar Esquerra republicana tras su derrota de las elecciones catalanas del 12 de mayo, pues prefiere hablar directamente con sus compañeros de partido y no a través de los medios de comunicación.

"Con todo respeto hacia ustedes, no voy a dar la oportunidad a intoxicadores de que utilicen mis palabras, no lo voy a hacer, así que guardo silencio --ha dicho a los periodistas--. Lo único que pido es un debate de ideas y no de nombres".

Por último, Rufián se ha pronunciado por la derrota del PSOE en la votación del Congreso sobre la iniciativa socialista contra el proxenetismo, y ha lamentado que el PSOE siga sin entender que no tiene mayoría absoluta. "Tiene que entenderlo y no lo entiende", ha comentado.