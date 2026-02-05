Salazar admite que compartió piso con Santos Cerdán y confirma que cobró efectivo del PSOE en "cantidades pequeñas"

El exdirigente socialista Paco Salazar comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El exdirigente socialista Paco Salazar ha reconocido este jueves que compartió alojamiento "en alguna ocasión" con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, durante la campaña de las elecciones primarias del ahora jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de 2017, al tiempo que ha confirmado que cobró en efectivo del partido, aunque siempre "cantidades pequeñas".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Salazar ha relatado que en aquellos días residía en Dos Hermanas (Sevilla), pero acudía a Madrid "de forma esporádica" para "hacer activismo de forma voluntaria", y optó por alquilar un piso "durante dos semanas" con Cerdán, aunque ambos se hospedaron también en hoteles o apartamentos.

El compareciente ha admitido que ha cobrado en efectivo "cantidades pequeñas" de dinero del PSOE, en concepto de cobertura de gastos de transporte. "He recibido de la tesorería del partido (dinero) por gastos por transferencias y en alguna ocasión en efectivo", ha indicado, subrayando que fue siempre "contra factura" y que "jamás" ha cobrado "ni del partido ni de nadie" por cuestiones que "no tengan que ver con una nómina".

Además, se ha mostrado "convencido" de que no hay "financiación ilegal" en el seno de la formación política. "Yo he tenido acceso a cómo funciona. Hay control interno, auditorías externas y luego pasa por el Tribunal de Cuentas", ha aducido.

NUNCA VIO COMPORTAMIENTOS EXTRAÑOS DE ÁBALOS Y CERDÁN

De Cerdán, con quien ha asegurado que no habla desde hace "nueve o diez meses", coincidiendo con su entrada en prisión, ha dicho que le parece "impensable" que acabara en la cárcel, como también el exministro de Transportes José Luis Ábalos. "No le veía el más mínimo sentido, yo trabajaba con estos dos compañeros. Jamás vi nada extraño", ha defendido.

Asimismo, ha asegurado que llegó a crear "un vínculo" con Pedro Sánchez en sus años de trabajo tanto en Ferraz como en Moncloa, aunque ha asegurado que no habla con él desde hace ocho meses, cuando dejó sus cargos en el partido y Moncloa tras las acusaciones contra él por presunto acoso sexual.

De hecho, ha manifestado que desde que dejara sus puestos tras las denuncias anónimas, no ha mantenido ningún contacto con ningún dirigente o exdirigente del partido, más allá de con la exministra y candidata del PSOE a las elecciones de Aragón, Pilar Alegría, para quien, ha asegurado, no ha trabajado desde entonces.

ASEGURA QUE DEJÓ SUS CARGOS POR SU FAMILIA, NO POR POLÉMICAS

Preguntado si el motivo de su salida de Moncloa tuvo que ver con su vínculo con Cerdán, Ábalos o el exasesor ministerial Koldo García, él ha insistido en que dejó su cargo para ocuparse de su familia. Según ha relatado, coincidió con el exasesor del ministro cuando el PSOE aún estaba en la oposición y Koldo García era "conductor y ayudante" de Ábalos en la Secretaría de Organización, donde él también trabajaba.

Ha admitido que llegó a tener una "relación personal", además de la profesional, con García mientras coincidieron en Ferraz, pero que después, cuando se trasladó a Moncloa, ya no volvieron a coincidir. En todo caso, ha recalcado que "en ningún caso" vio "nada inadecuado ni irregular en el comportamiento" del ex ministro, el exasesor o Cerdán.

El exdirigente socialista ha negado que tuviera "responsabilidades" en la asociación Bancal de Rosas, encargada de canalizar las donaciones de la campaña de Sánchez en las primarias del PSOE, ni vio "nada raro" relacionado con la financiación de la misma.

EL SUEGRO DE SÁNCHEZ

Preguntado sobre si Sabiniano Gómez, suegro del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, financió con 100.000 euros la campaña de Sánchez para las elecciones, ha dicho que "no puede saberlo" porque no se encargaba de las cuestiones relativas al dinero de la campaña. "No puedo saber si lo hizo o no. No tuve acceso a esa información ni lo tengo ahora", ha dicho. Eso sí, ha negado que confirmara a Koldo García que ese pago "ya estaba hecho".

En varias ocasiones el compareciente ha reconocido que él sí hizo una aportación monetaria a la campaña de Sánchez y que no consta que hubiera colaboración de empresas sino sólo de "personas individuales con cantidades muy pequeñas". En todo caso, ha insistido en que no era su "responsabilidad" conocer cómo se movía el dinero de la campaña porque sólo se ocupaba de organizar actos y recoger avales.