Salomé Pradas, citada el 15 de diciembre ante la comisión del Congreso que investiga la dana

Archivo - La consellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que costó la vida a 229 personas en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 ha citado para el próximo 15 de diciembre a la entonces consellera de Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas, imputada en la causa abierta por la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra.

Así lo ha acordado este lunes la Mesa de la comisión de investigación. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, hasta ahora los comisionados habían preferido retrasar la citación a Pradas, pese a que su nombre figuraba justo después del expresidente Carlos Mazón en la lista de comparecientes aprobada por este órgano.

Los grupos consideraban que, aunque Pradas está obligada a comparecer ante la comisión, podría acogerse a su derecho a no declarar por estar investigada judicialmente por la gestión de la dana. Sin embargo, después de ver la entrevista que concedió este domingo al programa 'Salvados' de La Sexta, la Mesa de la comisión, donde tienen mayoría el PSOE y Sumar, ha optado por poner fecha a su comparecencia.

En esa entrevista, Pradas dice que su mayor error fue no decirle a Mazón que fuera al Cecopi, que no pudo trasladarle algunas de las informaciones que le llegaban a ella y que no le esperó para enviar el Es-Alert porque no sabía siquiera si iba a ir al lugar donde se coordinaba la emergencia aquel 29 de octubre.

El Congreso también ha citado para el 15 de diciembre al hasta ahora secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, uno de los colaboradores de Mazón en el Ejecutivo valenciano.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, había pedido que en la sesión prevista para el 15 de diciembre se llamara a comparecer a la periodista Maribel Vilaplana, que aquel día compartió mantel y sobremesa con Mazón en el restaurante El Ventorro, pero finalmente se ha optado por convocar a Pradas y García Ramírez.