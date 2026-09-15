Salomé Pradas y el presidente de la Diputación de Valencia, citados de nuevo en el Congreso por la dana

Archivo - La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 232 muertos, la mayoría en Valencia el 29 de octubre de 2024, ha decidido volver a recabar el testimonio de la entonces consellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias Salomé Pradas, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicenté Mompó.

Este órgano, que preside la socialista Carmen Martínez ya acordó la semana pasada citar por segunda vez al expresidente de la Generalitat y todavía diputado autonómico Carlos Mazón, que está convocado para próximo lunes.

Y en la misma sesión se escuchará por primera vez al secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en la causa penal junto a la que fuera su superior, la consellera Pradas. La comisión ya había llamado a Argüeso el pasado mes de enero, pero excusó su presencia en el Congreso alegando que estaba de baja.

La Mesa de la comisión, donde tienen mayoría el PSOE y Sumar, ha vuelto a reunirse este miércoles para fijar nuevas comparecencias y, según han informado fuentes parlamentarias, los grupos que conforman el Gobierno de coalición han optado por repetir las de Pradas y Mompó.

28 DE SEPTIEMBRE

Así, el próximo 28 de septiembre por la mañana se ha convocado a Mompó, quien ya fue interrogado en el Congreso el 24 de noviembre de 2025. Los grupos han decidido volver a recabar su testimonio después de que la jueza de Catarroja que instruye la causa penal cuestionara en un auto la versión que ofreció en su segunda declaración como testigo en el juzgado.

En aquella testifical Mompó aseguró que no recordaba que el día de la riada la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, le advirtiera de la situación del barranco del Poyo ni tampoco de que nadie hablara de ello en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Según Folgado, ella le avisó sobre las 18 horas de que el barranco del Poyo estaba "desbocado" al paso por su localidad.

En un auto dictado este verano, la jueza subrayó que las dos veces que pasó por el juzgado Mompó sostuvo que en el Cecopi sólo se habló de riesgo en la presa de Forata, cuando se han recabado "abundantísimas pruebas" que desmienten esa afirmación.

En las ultimas semanas Mompó ha protagonizado un enfrentamiento con los socialistas valencianos al tachar a la ministra Diana Morant, candidata a la Generalitat, de "lameculos" del presidente Pedro Sánchez.

El mismo día 28, por la tarde, comparecerá Pradas, quien ya hizo lo propio el pasado el 15 de diciembre. Aunque anunció que no contestaría acogiéndose a su derecho a no declarar por estar investigada, al final accedió a responder algunas preguntas y acabó admitiendo que se cometieron "fallos" antes y durante el día de la dana --como la falta de regulación sobre el envío del Es-Alert--.

Pradas también negó que fuera el Gobierno autonómico el que pidió que se retiraran los bomberos forestales que en aquella jornada estuvieron en el Barranco del Poyo.