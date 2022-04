Salón Look lanza un programa formativo en diferentes ciudades de España para promover la innovación

Look Education Tour

Salón Look continúa dando pasos en su campaña de formación y, a través de su alianza con Urbiola Formación, ha creado el proyecto Look Education Tour, un programa formativo que se realizará en diferentes ciudades de España durante este año 2022 con el objetivo de transmitir "la innovación, la belleza y la educación".

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, este programa se lanza con un innovador formato con dos formadores y dos técnicas totalmente diferentes. Esta metodología tiene como objetivo que la actividad sea "mucho más dinámica, amena, aportando frescura, acción y constante variedad". Además, cada show será retransmitido en directo para España y Latinoamérica, aunque tendrá formato eminentemente presencial.

De la mano de Consuelo Silveira se celebrarán formaciones que abarcarán temáticas como el diagnóstico de piel y las afecciones cutáneas y su exclusiva técnica de Masaje Mio Activo.

Durante el año 2022 se celebrará en dos ciudades de España. Comenzará en Málaga los días 21 y 22 de mayo y continuará en Bilbao, el 24 y 25 de septiembre. Los eventos se celebrarán para los profesionales de la Estética en jornada de sábado de 16 a 20 horas y para los profesionales de la peluquería durante la jornada de domingo en horario de 10 a 14 horas.

La compra de entradas para Look Education Tour by Urbiola se anunciará próximamente con ventajas para los profesionales de cara a su posterior visita a Salón Look 2022.