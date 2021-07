El salón de textil Momad abre mañana el periodo de inscripción para profesionales

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Momad, la Feria Internacional de Moda, textil, Calzado y Accesorios, organizada por Ifema Madrid, abrirá este miércoles y hasta el próximo 17 de septiembre el registro para los profesionales que quieran acudir al evento, que tendrá lugar del 17 al 19 de septiembre en el pabellón 8 recinto ferial.

En esta edición, la feria, que recupera la presencialidad aunque manteniendo el modelo híbrido y bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, contará con la participación de más de 150 firmas de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional.

Los visitantes que se registren tendrán acceso también a las ferias presenciales de Intergift (regalo y decoración), Bisutex (bisutería y complementos) y MadridJoya (relojería y joyería), que se suelen celebrar de manera coincidente.

Igualmente, podrán acceder a la plataforma digital Lifestyle LIVEConnect, que permite potenciar contactos afines de oferta y contenidos de interés. También posibilita buscar y contactar, hacer videollamadas, chat en vivo y agendar citas presenciales en la feria con proveedores ya que la plataforma se ha desarrollado de tal manera que queda segmentada por sectores, estilos de moda y categorías de producto.

De este modo, la hibridación en los formatos permitirá ampliar conexiones y audiencias de distintos países, y crear nuevos vínculos entre los profesionales de este sector gracias a las herramientas digitales. Como medida de seguridad para evitar el contacto, Momad contará de modo único con la acreditación en formato digital.

Desde la organización han recordado a los visitantes y expositores de contar con un dispositivo móvil en el que poder llevar la entrada con su código de lectura con el objetivo de agilizar las esperas, evitar las colas y respetar las medidas de seguridad.

Entre las firmas presentes en esta edición destacan varias del Grupo Bestseller como Jack & Jones, Jjxx, Only, Jdy, Only&sons, Vero Moda, Vila, Pieces, Object, Name it y Selected, así como los expositores Sonia Peña, Carla Ruiz, Alba Conde, Pisonero, The Extreme Collection, Vilagallo, Mele Beach, Trucco, Adlib Ibiza, Exe Shoes, Matilde Cano, Luna Llena, Surkana, Corty Bennett.

La moda internacional estará representada por empresas extranjeras como Manly Week de Colombia, Pomodoro de UK, Rene Derhy y Terre Rouge de Francia, Grupo Noiva, Scusi y Christina Félix de Portugal, Rinascimento de Italia, Scarlett Poppies de Dinamarca, Camelot y Passager de Grecia, Kontessa y Biffoli de Italia, Zisou de Polonia, además de empresas nacionales e internacionales con parámetros de sostenibilidad como Marita Moreno, Wasted Couture, Linnoa Bags, Innbambo The Original, entre otras.

Para impulsar el mundo de la moda, la feria ha desarrollado la campaña 'Porque tiene sentido volver', con la que pretende impulsar el deseo de todo este sector de volver a encontrarse, dotando de un valor especial para es el sector de la moda, textil, calzado y accesorios para nuestro país.