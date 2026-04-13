Salteras (Sevilla) culmina con la procesión del 6 de junio el 475 aniversario fundacional de la Hermandad de Vera Cruz

Foto de familia tras la presentación del cartel y los actos del 475 aniversario fundacional de la Vera Cruz de Salteras, en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad sevillana de Salteras celebra durante este año el 475 aniversario fundacional de la Hermandad de la Vera Cruz, que se cumplirá el 30 de mayo, con un programa de actividades y cultos que culmina el próximo 6 de junio con la salida procesional vespertina del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, María Santísima de la Soledad Coronada y Santa María Magdalena, que irán sobre el paso del Señor.

El itinerario partirá de la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz hasta la Plaza de España, donde tendrá lugar la Solemne Misa Estacional y, posteriormente, se completa con el recorrido por las calles de Salteras en procesión extraordinaria, detalla la Diputación en una nota de prensa. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva, Hermana Honoraria de la hermandad.

Para anunciar esta efemérides, se ha preparado un cartel anunciador conmemorativo, que reproduce una pintura de Sergio Cornejo Ortiz, artista de gran prestigio en el mundo cofrade y reconocido diseñador y proyectista. Un cartel que se ha presentado este lunes, en la Casa de la Provincia, con asistencia del alcalde, José Antonio Alfaro; la portavoz de la citada corporación, Concepción Moya, y el artista, entre otros.

La Hermandad de la Vera Cruz es una de las corporaciones más antiguas y representativas de Salteras, rasgo que se ha destacado en esta presentación, así como la importancia de las hermandades para el tejido económico y social de los municipios sevillanos, además de para el calendario devocional y turístico de la provincia.

En lo que se refiere al cartel conmemorativo, el autor ha querido reflejar con técnica naturalista el protagonismo de las tres advocaciones de la Hermandad sobre el municipio de Salteras. F

Según se deja constancia en las Reglas de la Hermandad, la Vera Cruz de Salteras se funda el 30 de mayo de 1551, con los siguientes datos fundamentales: "Aprobación de unas Reglas el 30 de Mayo de 1551 por el licenciado Fernando de Salte ante el notario Juan Pérez y una segunda aprobación en 1597 por el licenciado, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, provisor y vicario general, Iñigo de Leziñara ante el notario Gómez Álvarez de Inestrosa".

En el año 1721, el notario Jerónimo de Cabrera con motivo de un pleito instruido por un vecino de Salteras, certificaba que la Hermandad de la Vera Cruz tenía dichas Reglas.

Los fundamentos históricos de la Hermandad se cimentan en el año 2001, coincidiendo con el 450 aniversario fundacional, cuando se edita un libro titulado 'La Hermandad de la Vera Cruz de Salteras. Una aproximación histórica', cuyo autor, Antonio González Polvillo, doctor en Historia y profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Sevilla, aporta datos derivados de una investigación realizada en la década de los años ochenta.

"Afortunadamente en las investigaciones que realicé, allá por los años 1984 y 1985, en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, pude descubrir un pleito fechado en 1721, en el cual se querellaban la Hermandad de la Vera Cruz y el particular Alonso Moreno, en razón de la posesión nada menos que de la imagen del Cristo de la Vera Cruz, y que nos permite hoy conocer valiosos datos relativos a la historia de esta antigua hermandad y cofradía", explicaba González Polvillo.