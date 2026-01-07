Sánchez abordará con Junqueras el futuro de la legislatura pero no espera cerrar un acuerdo de financiación

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, a su llegada para comparecer en una rueda de prensa, a 2 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordará este jueves 8 de enero el futuro de la legislatura con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de La Moncloa aunque no está previsto que de este encuentro salga un acuerdo sobre financiación.

En ese sentido la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha señalado que la reunión versará sobre el actual "contexto internacional", también sobre el seguimiento del acuerdo con ERC --socio de investidura de Sánchez-- y sobre "lo que resta de legislatura" al Ejecutivo de coalición.

Saiz ha señalado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está preparando un modelo de financiación autonómica que aporte más recursos a todas las comunidades autónomas "que cuando llegue el momento se compartirá", ha indicado este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En este sentido, fuentes gubernamentales señalan que la reunión de este jueves con Junqueras no es el marco para cerrar el modelo de financiación, a pesar de que ERC ha exigido una financiación singular para Cataluña, e insisten en que Montero lo presentará cuando corresponda.

En Moncloa consideran que es una reunión importante, aunque tratan de enmarcarla en la normalidad, a pesar de que será la primera vez que Sánchez se reúna en persona con Junqueras, que fue condenado por el Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña.

Por otro lado, Elma Saiz ha reiterado que el Ejecutivo de Sánchez ya ha aportado más de 300.000 millones de euros a las comunidades autónomas adicionales entre 2019 y 2025 a lo que entregó la anterior administración de Mariano Rajoy (PP).

"Mientras tanto", afirma, el Gobierno central ha aportado esta cantidad para fortalecer el Estado del Bienestar y que las autonomías hicieran frente "a los no pocos desafíos" que afrontan los ciudadanos y asegura que el Ejecutivo de Sánchez está "absolutamente comprometido" con el Estado de las autonomías.