Sánchez acusa al PP de ir "contra las personas en situación de dependencia" y asegura que "no son lapsus"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al Partido Popular de ir "contra las personas en situación de dependencia" y contra derechos como las bajas laborales o el "de las mujeres a decidir sobre su cuerpo", asegurando que "no son lapsus": "Son sus ideas".

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Sánchez ha hecho referencia a la ley del concebido no nacido --aprobada el pasado jueves en la Asamblea de Madrid--, las polémicas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas y el absentismo laboral, y el 'no' de los 'populares' a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia este jueves en el Congreso.

"La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral. Hoy, contra las personas en situación de dependencia", ha enumerado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha continuado afirmando que "no son lapsus", sino que "son sus ideas". "Así opina y actúa el PP de Alberto Núñez Feijóo", ha agregado.

En la misma red social, el PSOE también ha sostenido que "el "no" permanente del PP" a medidas del Gobierno como la reforma de la ley de dependencia "pone en riesgo la protección de las familias más vulnerables". "El peor enemigo del PP es el propio PP", ha añadido la formación.