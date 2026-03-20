Sánchez admite que el decreto de vivienda negociado con Sumar no tiene aún mayoría en el Congreso para convalidarlo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha informado del plan integral de respuesta a las cons - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este viernes que el segundo decreto negociado con Sumar con medidas de vivienda no cuenta aún con mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario, Sánchez ha dicho que es consciente de esta dificultad parlamentaria respecto a la vivienda, si bien el Gobierno de coalición "no va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española".

Así, ha asegurado que espera seguir negociando con el resto de grupos parlamentarios para poder convalidarlo en la Cámara Baja. "La vivienda es un asunto fundamental para los ciudadanos", ha indicado.

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha terminado con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

Tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo y retrasó su inicio más de dos horas hasta las 11.40, los socios han acordado firmar dos reales decretos distintos.