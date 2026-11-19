El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan - Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha reconocido errores en asuntos como la corrupción en sus propias filas o el problema de la vivienda aunque ha defendido que hoy España está en una mejor situación que cuando él llego a La Moncloa.

"Mi Gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores, he confiado en gente que no debía", ha comenzado Sánchez la intervención inicial del debate 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia a las irregularidades de algunos de sus colaboradores más próximo como el exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo.

A renglón seguido ha admitido que su Gobierno no ha logrado resolver el problema de la vivienda, la principal preocupación de los españoles en este momento, y ha tenido que gestionar "tragedias ferroviarias" que han dejado 115 muertos en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) este año 2026.

No obstante, el jefe del Ejecutivo ha defendido siempre ha gobernado con "un rumbo correcto" y "a favor de la gente de a pie" y considera que a pesar de todas las dificultades "España goza hoy de unos resultados económicos, sociales y medioambientales como hace décadas que no tenía", según ha recalcado.

Por tanto, aspira a seguir gobernando hasta el año 2030 para poder mejorar la situación del país con más "justicia social", más servicios públicos, prosperidad y "más esperanza", señala, que la que ofrece "la coalición" de Feijóo con el líder de Vox, Santiago Abascal, ante un posible gobierno de estas dos formaciones.

Los partidos de la derecha, ha reprochado, solo traen "involución, insultos y mentiras", y espera una victoria en las elecciones generales del 29 de noviembre para que "España avance y no avance el pasado".