Sánchez afea al PP el "infame pacto del Ventorro" de Mazón con Vox y Feijóo le acusa de "salir corriendo de Valencia"

El jefe del Ejecutivo asegura que el líder del PP es "incapaz de cesar Ayuso por su corrupción y a Mazón por su negligencia"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atacado duramente este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el "infame pacto del Ventorro" que, según ha dicho, han sellado en la Comunidad Valenciana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y Vox. En su turno, el presidente del PP le ha acusado de "salir corriendo" de la Comunidad Valenciana tras la dana y ha garantizado que él "ha ido" y seguirá yendo a esa región.

Este cruce de reproches se ha producido en el debate del Pleno del Congreso sobre el aumento del gasto militar en Defensa, que se ha prolongado más de cinco horas. En su intervención, el presidente del Gobierno ha sacado a relucir el acuerdo presupuestario que firmaron hace una semana Mazón y el partido de Santiago Abascal.

"Si quiere ser creíble señor Feijóo rompa con la ultraderecha, no claudique como ha hecho con el infame pacto del Ventorro. Lo hizo usted en 2023 lo está volviendo a hacer ahora con este pacto infame en Valencia", ha espetado Sánchez a Feijóo.

SÁNCHEZ CRITICA QUE FEIJÓO "ANIME" A OTROS 'BARONES' A HACER LO MISMO

Es más, el jefe del Ejecutivo ha criticado que Feijóo esté "animando" al resto de sus 'barones' autonómicos a "reproducir" esa "alianza con la ultraderecha". "No es cosa del pasado y esto es realmente lo grave, lo preocupante para España y también para Europa", ha dicho.

En este sentido, Sánchez ha echado en cara al líder del PP que plantee "un pacto del Ventorro a nivel estatal", un "acuerdo negacionista" en el que "se exige que se salga del Pacto de Estado Verde europeo".

El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que ese "acuerdo negacionista" se va a "romper a favor de mayorías progresistas en ayuntamientos y en comunidades autónomas el próximo 2027", en alusión a las elecciones autonómicas y municipales.

Además, Sánchez ha recriminado a Feijóo que haya calificado de "arbitraria" la ronda de contactos que llevó en Moncloa con los grupos parlamentarios para hablar sobre el gasto en Defensa y que hiciera de "abogado defensor" del líder de Vox, Santiago Abascal, después de que ese partido quedara fuera de esos encuentros.

Ante esas manifestaciones, Feijóo ha cargado con la ausencia de visitas de Sánchez a Valencia. "Me ha preguntado cómo se me ocurre ir a Valencia, a la Comunidad valenciana. Lo comprendo, señor Sánchez, si usted ha salido corriendo de la Comunidad valenciana, ha dejado solo al jefe del Estado y ahora se pregunta por qué yo voy a ir a la Comunidad Valenciana", ha aseverado, aludiendo a la visita que Sánchez hizo con el Rey en Paiporta tras las inundaciones.

Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha señalado que seguirá visitando esa comunidad autónoma. "He ido, volveré y seguiré yendo, señoría. He ido, volveré y seguiré yendo", ha espetado a Pedro Sánchez.

NUEVO CRUCE DE REPROCHES POR LOS PRESUPUESTOS

Después, en la sesión de control al Gobierno y ante la exigencia de Feijóo de que presente ya unos Presupuestos en el Congreso, Sánchez ha respondido que él prefiere "unos PGE prorrogados" antes que "unos presupuestos tutelados por la ultraderecha" como, según ha recalcado, "ha hecho" el PP "en Valencia".

Entonces, Feijóo ha acusado a Sánchez de tener "miedo a la libertad, a la justicia, a la verdad", a "sus socios y también a la democracia". "Pero le diré una cosa, si a usted le sobra la democracia, aquí el que sobra es usted", ha dicho, para retarle de nuevo a presentar unas nuevas cuentas públicas y convocar el Debate sobre el estado de la Nación.

El presidente del Gobierno le ha replicado que él no tiene "ningún miedo a la democracia" y que fue elegido presidente del Gobierno por un apoyo parlamentario "semejante al que tuvo el presidente Zapatero" y "mucho mayor del que tuvieron otros presidentes del Gobierno". "Y esa es la legitimidad que me da la acción del Gobierno que estamos liderando desde hace siete años", ha apostillado.

Además, Sánchez ha afirmado que "la fortaleza" de su Gobierno se ve en datos como el 3,2% de crecimiento del PIB o en la creación de empleo. "La debilidad es tener a alguien al frente de la oposición que es incapaz de cesar Ayuso por su corrupción y a Mazon por su negligencia", le ha espetado.

FEIJÓO: "ME HE DEDICADO A GANARLE ELECCIONES"

En el debate del Congreso sobre el gasto en Defensa, el presidente del Gobierno ha cargado también contra la actuación de Feijóo como líder de la oposición, asegurando que en estos tres años le ha preguntado "cero veces" por política exterior.

"No ha traído ni una sola propuesta valiosa a este Congreso", ha dicho, para añadir que "lo único" que le ha visto hacer es "repetir las ocurrencias" del expresidente José María Aznar, de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso o de la diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo, "sus verdaderos estrategas en materia de política exterior".

A renglón seguido, ha preguntado qué ha hecho Feijóo "en política exterior y qué ha aportado a la política española". "A mí se me ocurren tres. Ya le adelanto que no son buenas, pero son tres aportaciones", ha resaltado.

Así, en primer lugar ha citado el hecho de que el PP tratara de "evitar que Bruselas diera a España más de 160.000 millones de euros en transferencias y en préstamos a través de los fondos next". Además, ha acusado a Feijóo de "evitar que la Unión Europea aprobara la solución ibérica" y "evitar que España tuviera por primera vez en su historia una vicepresidencia ejecutiva de la nueva Comisión únicamente para dañar al Gobierno y tratar de salvar al señor Mazón".

"¿Ve usted el patrón, señor Feijóo? Sus contribuciones a la política exterior tienen dos características constantes. Una es que consisten siempre en destruir, nunca en construir. Y la segunda es que siempre han fracasado", ha resaltado.

Entonces, el líder del PP ha criticado que el jefe del Ejecutivo no sepa a lo que se ha dedicado en los últimos tres años. "Señor Sánchez, me he dedicado a ganarle todas las elecciones nacionales que se han producido en España, a ganarle las autonómicas, las municipales, las generales y las europeas", ha proclamado, para añadir que le veía "un poco despistado".