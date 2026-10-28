Sánchez afirma que decidió convocar elecciones tras una comida de domingo con su mujer y sus padres

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto de precampaña del partido, a 26 de octubre de 2026, en Gijón, Asturias (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita Gijón combinando una agenda i - Juan Vega - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que decidió finalmente adelantar las elecciones generales para el 29 de noviembre después de hablar en una comida de domingo con sus padres y su mujer, Begoña Gómez.

Sánchez ha señalado que no convocó elecciones "inmediatamente" tras decaer en el Congreso los reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno en el marco del desahucio a Maricarmen, la vecina de 87 años de Madrid que fue desalojada de su vivienda de alquiler.

En una entrevista en el podcast 'Keep It Cutre', recogida por Europa Press, el presidente del Gobierno ha explicado que esperó a tomar la decisión, primero para ver "cuál era la contestación que había en la movilización de las calles" tras no aprobar el Congreso los decretos de vivienda; y después porque tenía "una cita muy importante", como todos los domingos, con sus padres y su familia.

"Pregunté qué es lo que debía hacer y lo vi muy claro después de comer con ellos, porque tanto ellos como mi mujer me dijeron 'hay que convocar elecciones. Si tú no puedes sacar este tipo de medidas, el Parlamento tiene que renovarse'", ha confesado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha indicado que como presidente del Gobierno tiene un gabinete que "le asesora" y les pide opinión, si bien ha admitido que también hay un ámbito privado en el que se puede expresar de otra manera, de una forma "mucho más abierta". "Es lo que hice ese domingo y ahí tome la decisión", ha añadido el líder socialista, que ha aclarado que, tras la comida, informó al rey Felipe VI de su decisión de convocar las elecciones.