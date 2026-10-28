Sánchez anuncia que Begoña Gómez ha presentado una denuncia por suplantación de imagen por el vídeo de IA del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que su mujer, Begoña Gómez, ha presentado una denuncia por suplantación de imagen por el vídeo elaborado con inteligencia artificial (IA) que publicó el PP en la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El PP lanzó en redes sociales un vídeo elaborado por IA imitando al publicado previamente por el PSOE, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicaba su orgullo por ser "zurdo" ante la visita del mandatario argentino, Javier Milei, a Madrid.

En el vídeo del PP aparece Begoña Gómez, defendiendo que es "zurda" porque ha conseguido una cátedra gracias a que su marido es "presidente del Gobierno; el exministro José Luis Ábalos recalcando que también es de izquierdas porque consume prostitución y cobra comisiones ilegales; y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero afirmando que es "zurdo" porque "esconde joyas".

En una entrevista en el podcast 'Keep It Cutre', Sánchez ha afirmado que desde el PSOE no están utilizando la IA para las elecciones del 29N, en contestación a la carta enviada por la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, pidiendo que no se utilizara esta tecnología con "usos vejatorios".

El presidente ha explicado que Begoña Gómez ha presentado una denuncia por suplantación de imagen, reprochando al PP que utilice "las mismas técnicas que los acosadores contra los menores". "Y un partido que aspira a gobernar, lo que tiene que hacer es luchar contra este tipo de ideas, no dar estas ideas que utilizan los acosadores", ha censurado Sánchez, que también ha reprochado al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que haya "validado" estas prácticas.