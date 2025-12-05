Sánchez anuncia la creación del Comité Ejecutivo del Deporte donde estará el Gobierno y el COE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la implantación del nuevo Comité Ejecutivo del Deporte español del que forman parte el Ejecutivo a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) así como los comités nacionales olímpico y paralímpico.

Este nuevo órgano se dedicará a planificar y dirigir las líneas estratégicas al servicio de las federaciones y deportistas, según ha explicado Sánchez en un acto en la sede del COE, en la que se ha presentado el proyecto Modelo del Deporte y trabajará en el marcó del CSD.

Para Sánchez se trata de un avance muy importante porque en el nuevo comité estarán representadas las tres principales instituciones en la materia y tendrán un papel relevante para planificar y ejecutar las políticas del deporte español.

"Ponemos por encima de todo los intereses del deporte español, para trabajar juntos, hacerlo en equipo y dar el protagonismo que merecen" a los deportistas nacionales, ha asegurado.

Además ha afirmado que el deporte olímpico y paralímpico "avanzan de la mano" en España, donde no hay un modelo principal y secundario sino "un solo deporte español" que a su juicio es "inclusivo, moderno, competitivo y tiene visión de futuro".