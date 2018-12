Sánchez anuncia que este viernes se desbloquearán 1.800 millones para inversión en carreteras en Canarias

Publicado 18/12/2018 15:02:30 CET

Nueva Canarias exige un pleno monográfico en el Senado para hablar exclusivamente de Canarias

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este viernes que se celebrará en Barcelona aprobarán el convenio que desbloqueará 1.800 millones de euros destinados a carreteras para Canarias.

Durante su segunda intervención en el pleno del Senado, y tras escuchar las demandas de inversiones de Coalición Canaria, Sánchez ha aprovechado para realizar este anuncio que, según ha apostillado, cumple con la promesa de firmar antes de fin de año los convenios contemplados en los presupuestos generales de 2018.

La senadora de Coalición Canaria, María del Mar del Pino Julios, le había advertido previamente a Sánchez de que en política ocurre como con la tierra, que se recoge lo que se siembra y le afeaba así que cuando está apunto de terminar el año, aun no se han firmado los convenios con Canarias contemplados en los Presupuestos de 2018.

"Nosotros cumplimos con el control del gasto, pero no se confunda, queremos nuestros derechos y es urgente que firme ya los convenios, es importante que se traspase ese dinero a la comunidad autónoma", ha matizado.

Julios le ha invitado a retomar el consenso y el diálogo pero le ha aconsejado que se olvide "de la reconquista de las mayorías absolutas" porque ya no van a volver. Por esto, le ha conminado a que cumpla con esos convenios porque de lo contrario, desde Coalición Canaria no creerán sus promesas para 2019. "No nos dé promesas para 2019, no es creíble si no se ejecuta y se gasta lo de 2018", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de Nueva Canarias, María José López, ha apuntado que se intensifica la desigualdad territorial y esto afecta a las islas. Según ha señalado en su intervención, Canarias está a la cola de la competitividad y "dilatar el convenio de carreteras es condenar a los trabajadores canarios".

Así, tras incidir en que se comprometa con las inversiones prometidas y que reconozca sus necesidades, López ha pedido un pleno monográfico para hablar de Canarias en el Senado. A su juicio, tras un año hablando de Cataluña, desde Nueva Canarias piden "un día en profundidad sobre las islas", algo que convertiría al Senado en una cámara útil".

Sánchez no ha querido comprometerse con ese pleno monográfico pero sí que le ha señalado a la senadora que trabajan para aumentar las prestaciones por hijo a cargo para acabar de esa manera con la pobreza infantil. Para ello, considera imprescindible que salgan adelante los PGE 2019.