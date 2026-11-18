Archivo - El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, en el Senado, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deslizado que su Ejecutivo indultará al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue condenado por revelación de secretos, aunque no ha concretado si lo hará antes o después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Está sobre la mesa, estamos en un procedimiento y veremos exactamente cuando lo hacemos", ha indicado al ser interrogado directamente sobre si indultará a García Ortiz tras los comicios que se celebran en dos semanas, según ha indicado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.

No obstante ha apuntado que se trata de una decisión que tienen que tomar en el Consejo de Ministros, que ya lo haría en funciones si finalmente se produce después de las elecciones. Hasta el momento Sánchez se había limitado a decir que no descarta un indulto al exfiscal general.

Este miércoles, Sánchez ha vuelto a defender a García Ortiz, también a su mujer Begoña Gómez que está pendiente de juicio y a su hermano, David Sánchez, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz.

"Me parece que hay casos de corrupción que son reales y hay casos de corrupción que son ficticios", ha señalado, marcando diferencias con el exministro José Luis Ábalos, condenado por el Tribunal Supremo.