El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un mitin electoral, a 17 de noviembre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunci - Víctor Fernández - Europa Press
MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, se ha mostrado confiado en una mayoría progresista en las elecciones generales del 29 de noviembre pese a las encuestas a favor de la coalición de PP y Vox. "A mí me han dado por jubilado muchos años y aquí sigo cotizando la Seguridad Social", ha ironizado.
El candidato del PSOE ha defendido que podrá formar gobierno con "una mayoría más amplia progresista". "Nosotros vamos a por 176 escaños progresistas. España ha avanzado y mucho durante estos últimos ocho sin duda alguna, de manera sustantiva, y aspiramos a cuatro años más de avances", ha reivindicado en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.
Sánchez ha admitido que puede haber votantes progresistas "que se hayan sentido decepcionados" y "estén desmovilizados" por cuestiones como la vivienda, que no se han logrado solucionar en esta última legislatura. Asimismo, ha prometido que, si cuenta con una mayoría para gobernar, podrá "llegar antes y más lejos en materia de vivienda".
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