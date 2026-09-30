Sánchez asegura que hubo "comunicación constante" con Vivas después de que este dijera que le llamó 10 veces sin éxito

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ofrecen una rueda de prensa conjunta tras mantener una reunión, a 30 de septiembre de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que hubo "comunicación constante" entre las autoridades ceutíes y el Gobierno central en los días previos a la entrada masiva de inmigrantes, después de que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, dijese que intentó hablar con Sánchez en 10 ocasiones y no lo logró.

"No he escuchado al presidente Vivas, pero más allá de lo que haya dicho o no haya dicho, hubo una comunicación constante con el Gobierno", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en una rueda de prensa en La Moncloa junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se encuentra de viaje de Estado en España.

Es más, Sánchez ha recalcado que en los días anteriores al 30 de julio, cuando comenzó la entrada de unas 80.000 personas desde Marruecos, "hubo reuniones a tres" entre el Gobierno Central, la ciudad autónoma y la Delegación del Gobierno.

"No hubo una ni dos, sino hubo bastantes comunicaciones", ha enfatizado Sánchez, haciendo hincapié que Vivas ha declarado este martes ante la Audiencia Nacional que "nadie previó una llegada masiva" como la que se terminó produciendo, "tampoco ellos", ha enfatizado en referencia al gobierno de la ciudad autónoma (PP).

Sánchez ha hecho estas declaraciones al ser interrogado por las palabras de Vivas, que en su declaración como testigo en la juez de la Audiencia Nacional, dijo que intentó hablar con Sánchez hasta en 10 ocasiones antes del 30 de julio y solo tuvo respuesta en tres de ellas por parte de su jefe de Gabinete, Diego Rubio.

En la última de estas tres comunicaciones, según la versión de Vivas, Rubio le dijo que a partir de ese momento el canal de comunicación era la Delegación del Gobierno, no la Presidencia del Gobierno.

El presidente ceutí ha declarado también que el 27 de julio, en los días previos, llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no obtuvo respuesta, y que posteriormente fue atendido por su jefe de gabinete, Diego Rubio, a quien le advirtió de la gravedad de la situación, de acuerdo a fuentes jurídicas.

Fuentes de Moncloa han cargado duramente contra estas palabras de Vivas, al que acusan de mentir y de estar "jugando a un juego muy peligroso".

En ese sentido dicen que no tienen constancia de la decena de llamadas del presidente de la ciudad sino que pidió hablar con Sánchez solamente una vez y llegó a hacerlo el mismo día 30, cuando ya habían empezado a cruzar de manera irregular miles de personas desde el otro lado de la frontera.