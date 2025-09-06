Sánchez carga contra Tellado por pedir "cavar la fosa" del Gobierno: "Es un insulto a las víctimas" de la Guerra Civil

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). Esta fotografía ha sido realizada utilizando la técnica de doble exposición. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Asegura que la declaración del 'número dos' del PP es "una apelación encubierta a la violencia"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el secretario general del PP, Miguel Tellado, después de que este haya afirmado que en este curso político se puede "cavar la fosa donde reposarán los restos" de un Gobierno que "nunca debió haber existido". Para el jefe del Ejecutivo sus declaraciones son "una apelación encubierta a la violencia" y "un insulto" a los miles de españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil.

"Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, en el que ha compartido el fragmento de la declaración de Tellado.

Para Sánchez, esta es "una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha" y de que "no tiene nada positivo que aportar a nuestro país".

Tellado ha asegurado este sábado en Pamplona en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y ha destacado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

