Sánchez celebra la victoria demócrata en EEUU y cree que anticipa su triunfo en generales: "Ocurrirá pronto en España"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo español, Pedro Sánchez, en la final del Mundial de fútbol celebrado en el país norteamericano. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplaudido la victoria que han cosechado los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y considera que son un anticipo de lo que ocurrirá en las generales del 29 de noviembre.

"Ocurrió en Brasil, acaba de ocurrir en EEUU y ocurrirá pronto en España", ha indicado este miércoles en un mensaje en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press.

La sociedad estadounidense, dice, votó en la víspera "contra las políticas que solo empobrecen", contra el "odio", el "negacionismo climático" y los "privilegios de las élites", ha señalado después de que el Partido Demócrata lograse una amplia victoria que le otorga el control de la Cámara de Representantes.

Sánchez considera que los recientes resultados internacionales juegan a favor de la izquierda y da por amortizado el ciclo de crecimiento de la derecha: "La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona", ha señalado.