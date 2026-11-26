Montaje con Pedro Sánchez, candidato del PSOE; Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, cerrará la campaña electoral en la Caja Mágica de Madrid, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo hará en Sevilla, tras una parada previa en Barcelona. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha elegido la plaza de toros de Valencia para el mitin de cierre.

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, también ha optado por Madrid para poner el broche final a la campaña y estará con su equipo en el reciento 'La Nave', en Villaverde. Por su parte, la candidata de Podemos, Irene Montero, se desplazará al madrileño barrio de Moratalaz y le acompañará el exlíder de la formación, Pablo Iglesias.

El cierre de campaña, tras 15 días en los que los candidatos han recorrido España pidiendo apoyo a sus respectivos proyectos políticos, se produce al día siguiente del debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau. Este duelo televisivo y las reacciones posteriores marcarán la jornada de este viernes.

SÁNCHEZ ESTARÁ EN LA CAJA MÁGICA DE MADRID

Sánchez hará doblete de actos en el día de cierre de campaña. Primero estará en Plasencia (Cáceres) y por la tarde pondrá el broche a dos semanas de mítines, entrevistas y debates en la Caja Mágica de Madrid a partir de las 18 horas.

Los socialistas esperan un acto multitudinario en la capital de España, aseguran que será "más que un mitin", y lo están promocionando con el lema: "Nuestra cultura, nuestros principios, tu decisión". En Ferraz tratan de mantener la sorpresa sobre la naturaleza de esta última parada antes de las votaciones y sobre quién estará junto a Sánchez en el escenario, pero es previsible que lleven a cabo un formato distinto a los habituales.

El propio Sánchez ha animado a sus bases a asistir, en un vídeo difundido a través del canal interno que cuenta con más de 90.000 seguidores. "Tengo un plan para ti este viernes en la Caja Mágica , vamos hacer algo más que un mitin, lo vamos a pasar muy bien, allí te espero", ha indicado el líder socialista. Este miércoles, Feijóo también estuvo en la Caja Mágica, donde reunió a 10.000 personas.

FEIJÓO CERRARÁ SEVILLA JUNTO A JUANMA MORENO

El líder del PP ha elegido Sevilla para cerrar la campaña de las generales --en un acto en el exterior del Pabellón de Navegación de la Isla de La Cartuja--, en el que estará acompañado por el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Se trata de la primera y única visita de Feijóo a Andalucía en los 15 días oficiales de campaña, en los que ha recalado en Madrid, Galicia, Cantabria, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia. Antes de viajar a la capital andaluza, Feijóo tendrá agenda en la provincia de Barcelona.

Andalucía y Cataluña son las dos comunidades autónomas que más escaños reparten en las elecciones generales, con 60 y 48 diputados respectivamente y, por lo tanto, son claves en la carrera hacia La Moncloa. En 2023, el PP fue la fuerza más votada en Andalucía, con 25 escaños y aspira a volver a serlo ahora. En el caso de Cataluña, los 'populares' solo lograron seis escaños --cinco en Barcelona y uno en Tarragona-- y esperan mejorar resultados este 29 de noviembre.

ABASCAL DEBUTA EN LA PLAZA DE TOROS DE VALENCIA

De su lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, protagonizará el cierre de la campaña en la Plaza de Toros de Valencia, que el partido augura que va a "reventar". "Mis cálculos superan tres plazas de toros", declaró el miércoles el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos.

Se trata de un escenario emblemático para el PP y símbolo de las grandes mayorías absolutas de las últimas décadas, especialmente durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Rita Barberá.

El pasado sábado, los 'populares' llenaron el coso valenciano con más de 12.000 personas en un mitin al mediodía que clausuró Feijóo. Ahora los de Abascal esperan hacer una demostración de fuerza en el mismo recinto.

COLAU CIERRA EN VILLAVERDE CON YOLANDA DÍAZ Y MÁS MINISTROS DE SUMAR

Por su parte, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, cierra la campaña electoral en Villaverde, uno de los distritos del sur de Madrid, arropada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros Ernest Urtasun (Cultura), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Mónica García (Sanidad).

Aparte, tomarán la palabra el cabeza de lista por la capital, Emilio Delgado, el dirigente de IU, Toni Valero, la cólíder de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, y la dirigente de Más Madrid Carla Antonelli, en el reciento 'La Nave'. El broche final de campaña de Frente Amplio contará también con actuaciones musicales a cargo de Zahara, Samantha Hudson, el rapero Elio Toffana y el cantautor Pedro Pastor.

Por su parte, la candidata de Podemos a estos comicios, Irene Montero, celebrará el mitin de cierre de campaña también otro enclave de tradición obrera en la capital, en el barrio de Moratalaz, y estará flanqueada por el exlíder de la formación Pablo Iglesias, la actual secretaria general del partido, Ione Belarra, y destacados dirigentes 'morados' como los coportavoces Pablo Fernández e Isa Serra.